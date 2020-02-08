新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情雖然已干擾南韓企業營運，高盛、瑞銀集團卻仍以韓股為首選投資標的之一，原因是韓企來自已開發國家的業務比率較高，而疫情對已開發國家的衝擊較小。南韓政府也準備挹注小型企業2兆韓元（17億美元）。

高盛分析師馬斯里與格雷6日說：「我們仍認為，在新興市場，韓股是市場『快速回升』的首選」，理由是韓企來自已開發國家的業務占比較高。

瑞銀分析師則指出，投資人會暫時不會太過關注韓企獲利所面臨的風險。彭博資訊彙編的數據顯示，新型冠狀病毒疫情爆發以來，分析師幾乎未曾下修韓股Kospi指數成分企業的獲利預測。

彭博資訊指出，高盛與瑞銀的判斷迄今似乎都很準確：Kospi指數已收復疫情爆發以來的多數失土，且迄6日止的三天累計漲幅超過5%，為2012年7月以來最大的三日漲幅，也超越MSCI亞太指數及MSCI新興市場指數的同期變動幅度。

外資今年來已加碼韓股逾5.88億美元，相較下，外資減碼泰國、菲律賓等國股市。