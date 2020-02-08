日家庭支出降4% 展望蒙塵

日本去年12月家庭支出降幅遠大於預期，顯示當局調漲消費稅持續衝擊消費者支出，且近來的新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情也為前景蒙上陰霾，加劇經濟陷入衰退的風險。首相安倍晉三7日則指示當局研擬緩解疫情對經濟衝擊的措施，希望避免衰退命運。

日本去年12月家庭支出較一年前下降4.8%，減幅遠大於預期的1.7%。農林中金總合研究所首席研究員南武志說，暖冬導致季節性的商品滯銷，影響較大，但消費者信心也在下滑，加上肺炎疫情爆發，使各界難以對本季消費支出寄予厚望。

日本上季受到消費稅調漲、強颱來襲和全球貿易下滑等因素影響，經濟預料將大幅萎縮，各界今年初時原本普遍預期本季經濟將復甦，如今肺炎疫情可能導致復甦延後、甚至落空。

花旗指出，肺炎疫情使日本對大陸出口放緩，加上大陸觀光客減少，日本本季經濟可能萎縮0.3%，而非先前預期的成長0.8%，顯示日本經濟本季可能陷入衰退。

安倍7日說，最快下周將擬出因應肺炎疫情衝擊的緊急措施，不惜動用預算準備金，將會密切關注疫情對旅遊業和地區經濟的影響。財相麻生太郎也說，已要求政府關聯的金融機構，確保企業能借到因應疫情的所需資金。