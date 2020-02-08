美就業強勁 Q1經濟添柴火

美國元月就業報告超強，非農業就業人數激增、遠超過預估，薪資加速上升，顯示就業市場益發熱絡，為第1季經濟成長打響了第一砲，但這只是第一個月的數字，前景也還面臨全球經濟疲弱與新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）擾亂供應鏈的威脅，因此還不足以使聯準會（Fed）改變目前「中性偏鴿」的政策立場。

美國勞工部7日表示，1月非農業就業人數增加22.5萬人，分別遠高於市場預估的16.5萬人、以及去年12月經修正後的14.7萬人，更比去年平均每月就業增加17.5萬人更強 ；去年11、12兩個月就業人數也共小幅上修7,000人。

上月失業率攀升0.1個百分點至3.6%，雖高於市場預期的維持在3.5%，但主要是因為勞動參與率從63.2%明顯上升到63.4%，代表更多美國民眾願意重新進入市場，勞動力基數擴大，才使失業率小升。這顯示勞動市場並未降溫，反而升溫。

元月平均時薪比去年同期攀升3.1%，優於經濟學家預估的3.0%，也明顯高於去年12月時的2.9%；月比則增加0.2%，雖低於市場預估的0.3%，但比去年12月的0.1%強；平均每周工時為34.3小時，與12月及市場預估相同。

經濟學者指出，就業數據強勁，顯示美國今年景氣有個好的開始，也支持Fed認為就業市場強勁的看法，不過蒐集數據時武漢肺炎尚未擴散，短期仍將面臨全球經濟普遍疲弱、以及武漢肺炎擾亂供應鏈的挑戰，未來經濟展望仍存在不確定性，因此預料Fed將維持現行的「中性偏鴿」貨幣政策。

報告顯示，上月民間部門就業增加20.6萬人。 除了製造業，各產業就業人數幾乎全面增加；教育與醫療服務業人數增加7.2萬人，運輸及倉儲業就業增加人數為一年來最高。元月天氣溫暖，使營建業人數激增4.4萬人，也創一年來高點；但製造業減少1.2萬人，主要是因為汽車及零件業就業疲軟。政府部門增加1.9萬人。