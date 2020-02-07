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武漢肺炎疫情蔓延 運動賽會的難題

大陸下周開工 除了人可能進不來 貨也可能出不去

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
中國大陸許多工廠預定下周起陸續開工，但眼前除了人員是否能如期復工，就算生產線開動也可能因為許多航空業者停飛而面臨無法出貨的窘境。 路透

中國大陸企業預定下周一起陸續開工，但新型冠狀病毒（武漢肺炎疫情已導致航空業者大幅縮減對大陸市場的空運服務，不僅降低航空公司運輸高價值、快速出貨貨品的能力，並可能衝擊陸企的出口業務。

華爾街日報報導，數十家美國、歐洲及亞洲航空公司，已暫停對大陸市場的服務，優比速（UPS）等貨運業者也縮減飛往大陸的航班。部分業者也已暫停飛往香港的航班，而香港是國際航空貨運樞紐。

如此一來，不僅運能下降，貨運費率勢必也將隨之上漲。

部分業者預定下周開工，若工廠恢復運作，貨運量的需求可能增加，但數家客運航空公司計劃對大陸市場的服務，至少會暫停至3月底。目前外界不清楚會有多少勞工回到工作崗位，也不確定大陸政府官員是否會延後工廠復工。

專家認為，大陸工廠開工後，平常透過貨櫃船運輸貨品的業者，可能會改採用空運方式，將庫存貨品運往物流中心，以縮短運輸時間。

Flexport公司空運部門全球主管瓊斯‧夏哈表示，局勢時時出現變化，客機機腹占進出大陸貨運總量的比率約45%，但如今航空業者暫時無法提供這些服務。

供應鏈風險監控平台Resilience360的數據顯示，武漢肺炎疫情爆發後，航空業已取消逾2.5萬個進出大陸或大陸境內的航班。

Resilience360指出，最大風險可能來自於空運貨運站與倉庫的貨物，堆到滿坑滿谷，原因是目前企業無法提供入境貨物的運送與取貨服務，且從成都與重慶出貨的貨品，遇到運輸能力不足窘境的可能性最高，理由是這兩地比上海等交通樞紐更依賴客運機腹運輸。

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