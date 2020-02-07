大陸下周開工 除了人可能進不來 貨也可能出不去

中國大陸企業預定下周一起陸續開工，但新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情已導致航空業者大幅縮減對大陸市場的空運服務，不僅降低航空公司運輸高價值、快速出貨貨品的能力，並可能衝擊陸企的出口業務。

華爾街日報報導，數十家美國、歐洲及亞洲航空公司，已暫停對大陸市場的服務，優比速（UPS）等貨運業者也縮減飛往大陸的航班。部分業者也已暫停飛往香港的航班，而香港是國際航空貨運樞紐。

如此一來，不僅運能下降，貨運費率勢必也將隨之上漲。

部分業者預定下周開工，若工廠恢復運作，貨運量的需求可能增加，但數家客運航空公司計劃對大陸市場的服務，至少會暫停至3月底。目前外界不清楚會有多少勞工回到工作崗位，也不確定大陸政府官員是否會延後工廠復工。

專家認為，大陸工廠開工後，平常透過貨櫃船運輸貨品的業者，可能會改採用空運方式，將庫存貨品運往物流中心，以縮短運輸時間。

Flexport公司空運部門全球主管瓊斯‧夏哈表示，局勢時時出現變化，客機機腹占進出大陸貨運總量的比率約45%，但如今航空業者暫時無法提供這些服務。

供應鏈風險監控平台Resilience360的數據顯示，武漢肺炎疫情爆發後，航空業已取消逾2.5萬個進出大陸或大陸境內的航班。

Resilience360指出，最大風險可能來自於空運貨運站與倉庫的貨物，堆到滿坑滿谷，原因是目前企業無法提供入境貨物的運送與取貨服務，且從成都與重慶出貨的貨品，遇到運輸能力不足窘境的可能性最高，理由是這兩地比上海等交通樞紐更依賴客運機腹運輸。