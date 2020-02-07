美國元月就業報告強勁 不致影響Fed中性偏鴿立場

美國元月就業報告超強，非農業就業人數激增，遠超過預估，尤其是勞動參與率明顯上升，顯示就業市場益發熱絡，薪資也加速上升，為第1季經濟成長打響了第一砲；不過單單是一個月的數字，還不足以使聯準會（Fed）改變目前「中性偏鴿派」的立場。

就業報告各項主要數據如下：

1.非農業就業人口激增22.5萬人，大幅超過市場預估的16.5萬人，比12月修正後的14.7萬人更強得多；10、11兩個月就業人數也共小幅上修7千人。

2.平均時薪月升0.2%，雖低於市場預估的0.3%，但比去年12月的0.1%強；時薪年升3.1%，優於預估的3.0%，也12月時的2.9%明顯上升；平均每周工時為34.3小時，與12月及市場預估相同。

3.失業率為3.6%，雖比市場預期及去年12月時的3.5%微幅上升，但主要是因為勞動參與率從63.2%明顯上升到63.4%，表示更多美國民眾願意重新進入市場，勞動力基數擴大，才使失業率小升，顯示勞動市場並未降溫，反而升溫。

4.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從6.7%回升到6.7%，顯示臨時性就業人數相對增加。

經濟學者指出，就業數據強勁，顯示美國今年景氣有個好的開始，但蒐集數據時武漢肺炎尚未擴散，因此經濟展望仍存在不確定性，Fed也將維持現行貨幣政策。