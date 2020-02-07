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市調機構：三星新旗艦機系列今年銷量有望破4,000萬支

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
Counterpoint Research預估，Galaxy S20系列今年出貨量有望超過4,000萬支。美聯社

在三星電子新機發表日前夕，市調機構預期，三星新一代旗艦機2020年的銷量有望超過4,000萬支，主因定價具競爭力且5G網絡擴大，但武漢肺炎疫情可能會衝擊買氣。

市調機構Counterpoint研究公司7日預估，繼S7系列在2016年締造銷售佳績後，S20系列將成為三星首個發布當年出貨量超過4,000萬支的智慧手機機型。

三星Galaxy S7至今仍是Galaxy系列最暢銷的機型，上市第一年在全球的銷量就突破5,000萬支。

三星新旗艦手機Galaxy S20系列將於11日在美國舊金山亮相（台灣時間12日凌晨3點）。S20系列三款機型為S20、S20 Plus及S20 Ultra，預估銷售量至少會比S10系列高出一成；S10系列去年售出3,600萬支。

Counterpoint表示，規格提升、5G網絡擴大，以及具競爭力的零售價格將帶動S20系列銷售。分析師林秀晶（音譯）說：「S20基本款的定價預估為850美元，較S10同規格的機型便宜50美元，預期將部分因高價而退縮的買家。」她補充道，「5G網絡擴大也對拉抬銷量有正面影響，美國、歐洲及其他地區相繼推出5G商業化服務。」

該機構也警告，武漢肺炎疫情可能造成威脅。三星智慧手機生產基地主要位於越南和印度，因此疫情不太可能會對生產帶來嚴重衝擊，但是公眾健康面臨危機卻會抑制買氣，「隨著疫情帶來的恐慌，導致公共與市場活動萎縮，零售銷售也會受到打擊。」中國大陸的情況尤其如此，為了控制疫情擴大，許多城市已下令封城。

研究機構Strategy Analytics先前預估，受武漢肺炎疫情爆發影響，智慧手機的全球銷量將比原先預期減少2%。

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