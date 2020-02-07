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小摩：武漢肺炎恐讓中國第1季智慧手機銷量大減30%

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
摩根大通表示，受武漢肺炎疫情影響，中國大陸第1季智慧手機銷量可能銳減30%。 美聯社

摩根大通（小摩）表示，由於武漢肺炎疫情，中國大陸今年第1季的智慧手機銷量可能比去年同期減少20%至30%，全年銷量可能縮減5%至10%，不及先前外界預期的持平或成長約5%。

小摩Gokul Hariharan等分析師表示，因為疫情的關係，許多公司到現在都還未恢復生產，未來兩周供應鏈可能會傳出訂單進一步放緩的消息。

而由於人力成本上升和生產問題，鴻海與和碩短期內可能保持區間波動。小摩也看好廣達與中際旭創和緯穎，主要是受惠於美國資料中心的需求紮實。

中信里昂證券也把大陸今年智慧手機銷量的預測從成長2%大砍為減少10%，全球銷量預測從持平調降至減少4%；全球5G智慧手機銷量預測從2.73億支調降至2.34億支；全球個人電腦（PC）出貨量預測降幅從2%擴大至5%。

大和證券已預測，大陸智慧手機產業鏈訂單可能因疫情減少至多20%；鴻海也在肺炎疫情爆發後下調2020年營收成長展望。

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