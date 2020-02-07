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巴維理 籲防範中國獨霸5G野心

世界日報 / 記者張筠、編譯黃秀媛／綜合報導

司法部長巴維理(William Barr)6日在華府智庫表示，中國已成為美國在地緣政治上最大的對手，並強調中國在5G通訊技術上的領導地位已對美國構成極大威脅，美國及其盟友必須盡快考慮與諾基亞(Nokia)和愛立信(Ericsson)公司合作，對抗中國華為公司。

巴維理宣稱，中國的「經濟侵略」一年使美國企業和學術界損失多達600億元，而且中國決心雄霸下一代的5G無線網路市場，更可能掌握未來價值億萬元計的經濟機會。

聯邦調查局長雷伊也對中國竊取美國科技和商業機密提出緊急警告，宣稱這是對美國經濟活力「最大的長期威脅」。

巴維理在國際戰略研究中心舉辦的會議中說，如果中國獨霸5G，將能主掌深切仰賴5G平台的各種新興科技提供的無數驚人機會。

5G網路可提供超快速資訊傳送，並將徹底改變全球經濟體系分享資訊的方式，華為是這類電訊基本設施的頂尖製造商，美國卻擔心華為與中國政府分享資料，或被迫協助進行電子監測，因此極力遊說盟國不要讓華為參與興建5G系統。

巴維理指出，中國已控制全球40%的5G基本設施市場，而這是有史以來美國首次不再領導下一個科技時代。

司法部高級官員也強調必須立刻加強對付中國竊取商業機密和學術研究成果的活動。他們說，中國近年來不只利用駭客攻擊竊取機密，也積極吸收科學家和其他人，對美國國家安全造成切實的長期存在威脅。

司法部2018年成立中國計畫，專門對付間諜威脅。司法官員強調，這項計畫不是針對中國人，而是涉嫌為北京竊取美國機密的人，被捕的也不全是華人。

他們描述美國政府的反制努力，聯調局目前對疑似中國經濟間諜和竊取科技活動進行的調查即有1000件。

雷伊6日將中國確定為對美國執法的最大威脅，表示中國為了提升經濟階層，無所不用其極的滲透資訊科技系統、航太、農業、國防和研究計畫，以及廣泛的學術界，而北京獨裁政權為了雄霸未來的核心科技，動員中國社會所有層面，並佐以工業間諜、盜竊和腐敗作業。

他說，雖然美方不會停止與中國企業的合作，但將提高警惕，加強執法，若中方在經濟和學術上繼續侵犯美國，美國將不會手軟。

司法 間諜
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