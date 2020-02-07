武漢肺炎疫情 危及4,500萬組AirPods訂單
日經新聞引述知情人士由台北發出獨家報導，指蘋果鑑於AirPods持續熱銷，今年上半年相關代工廠下了4,500萬組的大訂單，現在因新型冠狀病毒疫情延燒，供應鏈停工影響，AirPods生產面臨斷鏈威脅。
日經說，多個消息來源指出，在中國的供應商因疫情被停止營運兩周，即使在下周一復工，也可能因為零組件短缺而沒辦法快速提振產能。
據了解現今AirPods的庫存量日低，大多數的產品保留給蘋果自己的網路商店和實體門市。目前蘋果官網的AirPods還有貨可賣，但在這波疫情爆發之前，去年9月才上市的高階機種AirPods Pro，就已經缺貨需要等待一個月才能到貨。
AirPods三大主要代工業者立訊精密、歌爾、英業達現都停止了大部分的生產作業。英業達計畫下星期一在中國大陸的生產線重新開工，但拒做進一步評論。蘋果、立訊精密、歌爾也沒有回應日經的置評請求。
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