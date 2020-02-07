快訊

五星Buffet一桌就算包場！武漢肺炎恐讓台灣飯店業雪崩

高雄5男街頭押人進後車廂 路過女子見義勇為制止

武漢肺炎疫情 危及4,500萬組AirPods訂單

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果高階無線藍牙耳機AirPods Pro。 中央社／蘋果提供

日經新聞引述知情人士由台北發出獨家報導，指蘋果鑑於AirPods持續熱銷，今年上半年相關代工廠下了4,500萬組的大訂單，現在因新型冠狀病毒疫情延燒，供應鏈停工影響，AirPods生產面臨斷鏈威脅。

日經說，多個消息來源指出，在中國的供應商因疫情被停止營運兩周，即使在下周一復工，也可能因為零組件短缺而沒辦法快速提振產能。

據了解現今AirPods的庫存量日低，大多數的產品保留給蘋果自己的網路商店和實體門市。目前蘋果官網的AirPods還有貨可賣，但在這波疫情爆發之前，去年9月才上市的高階機種AirPods Pro，就已經缺貨需要等待一個月才能到貨。

AirPods三大主要代工業者立訊精密、歌爾、英業達現都停止了大部分的生產作業。英業達計畫下星期一在中國大陸的生產線重新開工，但拒做進一步評論。蘋果、立訊精密、歌爾也沒有回應日經的置評請求。

疫情 新型冠狀病毒
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

肺炎疫情持續延燒 醫院看護人力受關注

武漢肺炎疫情再增病例 蔡總統到疾管署加油打氣

鹽水蜂炮啟炮 黃偉哲盼祈福平息疫情

武漢火神山醫院開高薪徵清潔員 網友：有錢也要有命花

相關新聞

疫情影響零件供應 飛雅特克萊斯勒：恐關一家歐洲工廠

武漢肺炎疫情爆發對全球愈來愈多企業造成嚴重影響，飛雅特克萊斯勒汽車公司6日警告，可能會因零組件供應問題關閉歐洲四間工廠中...

IMF：再不加速經改 中東富國財富15年內散盡

彭博資訊引用國際貨幣基金（IMF）的資料報導，隨著石油需求接近觸頂，波斯灣地區阿拉伯君主制國家的2兆美元金融財富，可能會...

口罩短缺影響開工？ 鴻海自己生產

日經新聞報導，鴻海已自行建立口罩產線，並要求員工簽署返回中國大陸廠區同意書，以在10日復工。

OPEC+擴大減產建議 俄羅斯外長表示支持

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周四表示，俄國支持石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）把每日減產輛增...

經濟數據強勁、疫情疑慮緩解 美元走高

美元周四走高，因經濟數據強勁，且對武漢肺炎衝擊經濟的疑慮緩解。此外，投資者預期周五公布的美國非農就業數據將表現穩健。

美股再創收盤新高 市場對疫情衝擊經濟的疑慮緩解

美股周四延續漲勢，三大指數均創收盤新高，因投資人對新型冠狀病毒疫情衝擊經濟的疑慮緩解。

武漢肺炎陰影漸去 美股3大指數締造新高

投資人繼續擺脫武漢肺炎引發的憂慮，加上中國調降美國商品關稅獲得市場掌聲，華爾街股市3大指數今天全數締造新高

2020全球名家瞭望／央行們彈盡援絕之後…

去年10月登場的國際貨幣基金（IMF）年會，籠罩在一片愁雲慘霧下。全球經濟正同步下滑，任何尾隨風險都可能導致經濟陷入衰退。

彭博：全球製造鏈 該轉移陣地了

專家指出，新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，使全球製造業須面對新現實，就是中國大陸的供應鏈愈來愈不穩定。

蘋果有多威！賣的Apple Watch比整個瑞士鐘表業還多

根據研究機構Strategy Analytics，蘋果公司的Apple Watch不僅是去年最暢銷的智慧手表，出貨量甚至...

華為起訴美國營運商Verizon：12項專利被侵權

華為公司官網宣布，在美國德州東區和西區法院，向美國營運商Verizon提起訴訟，請求法院認定Verizon侵犯了華為在美...

Spotify財測不如預期

串流音樂巨擘Spotify上季由盈轉虧，且本季財測不如華爾街預期，因此該公司力求突圍，盼藉由收購運動網站The Ringer擴展觸角，以攫取更多播客（Podcast，網路廣播）商機。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。