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疫情影響零件供應 飛雅特克萊斯勒：恐關一家歐洲工廠
武漢肺炎疫情爆發對全球愈來愈多企業造成嚴重影響，飛雅特克萊斯勒汽車公司6日警告，可能會因零組件供應問題關閉歐洲四間工廠中的其中一間。
英國衛報報導，飛雅特克萊斯勒是歐洲最大的汽車製造商之一，6日加入維珍澳洲航空和任天堂行列，成為受疫情影響的公司之一。
飛雅特表示，若中國大陸零組件供應持續受到影響，歐洲四間工廠中的其中之一可能被迫關閉。
疫情爆發地中國大陸武漢市是中國汽車工業重鎮，也是全球各地汽車製造商使用重要零組件的來源。
日本豐田和法國Peugeot-Citroen集團等公司曾表示，他們的供應鏈可能會受到影響，但兩家都不會因此關閉英國工廠。豐田表示，在提高獲利預測後，尚未將影響因素列入其財測中。
武漢肺炎疫情正對旅遊業、科技業和航空業的經濟和業務造成重大衝擊。
維珍航空已將英國希斯洛機場往返上海之間的航班停飛延長至3月28日。維珍航空表示，所有預定航班的乘客都能要求退款，並透過簡訊系統與客戶服務團隊聯繫。
任天堂也向日本客戶說，Switch的主機和配件已延遲出貨。
數十家企業已提醒客戶和投資者預期利潤會受到影響，Nike、愛迪達（Adidas）、H＆M、Gap和Boss已關閉中國分店，蘋果也預測其供應鏈將受到影響。
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