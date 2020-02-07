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台股ADR全面上揚 台積電上漲0.17%

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周四全面上揚，台積電上漲0.17%。

道瓊工業指數收漲88.92點或0.3%，漲至29,379.77點；標普500指數收漲11.09點或0.33%，報3,345.78點；那斯達克指數收漲63.47點或0.67%，報9,572.15點。

台灣加權股價指數周四上漲176.06點或1.52%，收11,749.68點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.07 +1.40

中華電 CHT 35.95 +0.00

台積電 TSM 58.02 +0.17

聯電 UMC 2.72 +5.02

資料來源：彭博資訊

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