疫情疑慮提升避險需求 金價上漲 減產前景推升油價

國際油價周四上漲，因新型冠狀病毒疫情打擊全球能源需求，市場期望石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）進一步抑制石油產量。金價走高，因投資人對疫情的疑慮揮之不去，提振避險需求。

布蘭特原油期貨回吐盤中漲幅，收跌0.35美元，結算價報每桶54.93美元。西德州原油期貨上漲0.20美元或0.39%，結算價報每桶50.95美元。

投資人密切關注俄羅斯是否會與OPEC共同支持進一步減產。Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「減產可能是為了擺脫短期需求受到的衝擊。」

消息人士稱，OPEC+聯合技術委員會提出日產量再減60萬桶的臨時建議，若所有成員都同意，將立即展開減產行動，持續到6月。

黃金周四上漲，因市場預期各國央行將維持低利率，且新型冠狀病毒疫情對經濟影響的不確定性，提升對避險黃金的需求。

黃金現貨上漲0.6%，至每英兩1,565.42美元，美國黃金期貨上漲0.5%，結算價報每英兩1,570美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「投資者目前正在積累黃金部位，他們預期各國央行將推出更多量化寬鬆計畫並下調利率。各國央行提振市場的行動愈多，尤其是中國大陸央行，對金價的幫助就愈大。」

中國大陸將把對美國商品加徵的關稅減半，並已批准增加政府支出、減稅和補貼。

鈀金周四下跌3.2%，至2,353.66美元。這種用於汽車觸媒轉換器的貴金屬在1月20日飆升至2582.19美元的歷史高點，加拿大皇家銀行的分析師George Gero表示，由於美國主要汽車製造商福特汽車銷售疲弱，鈀金出現獲利回吐狀況。