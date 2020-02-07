達加斯聯準銀總裁：還看不出須為疫情調整利率政策
美國達加斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan，今年有FOMC投票權）周四（6日）表示，他正密切注意中國大陸以及全球的新型冠狀病毒疫情發展；美國的利率水準現在「大致適當」，可能今年都沒有需要調整。
對於新型冠狀病毒疫情，卡普蘭說：「我還沒看到任何足以令我思考需要改變貨幣政策的情況，不過我們會謹慎觀察。」
他認為，新型冠狀病毒疫情短期會嚴重衝擊中國大陸經濟，但如果疫情沒有持續很久，影響是可以控制的。
卡普蘭預期，從現在到6月，聯準會（Fed）的資產負債表擴張將會放緩。
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