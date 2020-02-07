經濟數據強勁、疫情疑慮緩解 美元走高

美元周四走高，因經濟數據強勁，且對武漢肺炎衝擊經濟的疑慮緩解。此外，投資者預期周五公布的美國非農就業數據將表現穩健。

DXY美元指數上漲0.2%，至98.524。

美元兌日圓上漲0.1%，至109.99日圓，美元兌瑞郎上漲0.2%，至0. 9756。歐元兌美元跌0.2%，報1.0978美元。

避險日圓和瑞郎兌美元連續第四個交易日下跌，日圓對美元跌至兩周低點，瑞郎跌至逾一周來最低水準。因中國大陸政府控制疫情及穩市的努力，增強投資人的風險胃納。

美元兌歐元周四升至四個月高點，因數據顯示德國12月工業訂單意外下滑2.1%，是去年2月以來最大降幅。

BK Asset Management駐紐約的董事總經理Kathy Lien表示：「美國經濟數據不差，疫情看似可獲得控制。因此，在數據證明疫情對經濟造成破壞性影響之前，市場將繼續關注財報和美國經濟數據。」

美國財政部長米努勤表示，據目前掌握的訊息，他認為中國大陸在履行貿易協議承諾方面不會有問題；關於冠狀病毒對供應鏈和世界經濟的影響，未來兩周會更清楚。