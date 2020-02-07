IMF：再不加速經改 中東富國財富15年內散盡
彭博資訊引用國際貨幣基金（IMF）的資料報導，隨著石油需求接近觸頂，波斯灣地區阿拉伯君主制國家的2兆美元金融財富，可能會在15年內消失殆盡。
IMF在周四（6日）在一份報告中指出，全球石油需求可能比預期更早開始下降，為「海灣合作委員會（GCC）」會員國的財政帶來壓力。海灣合作委員會由波斯灣六國組成，占世界原油產量的五分之一。
IMF預估，如果不進行果斷的經濟改革，中東富裕國家可能會在2034年耗盡他們的淨金融財富，使得該區域成為淨負債國。由IMF中東和中亞專家團隊以及研究部門編寫的這份報告也說，再另一個十年間，中東富國的非石油財富也將枯竭。
IMF中東中亞部主任Jihad Azour接受訪問指出：「該地區國家需要長期和戰略性思維，因為石油市場正在從需求和供應兩方面發生結構性改變。」他表示，一些國家已經在進行的經濟改革，但到目前為止努力還不夠，需要加快速度，積極將支出和創造就業機會從政府轉移到民營企業，儘速發展更多非石油收入來源。
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