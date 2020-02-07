蘋果有多威！賣的表比整個瑞士鐘表業還多

根據研究機構Strategy Analytics，蘋果公司的Apple Watch不僅是去年最暢銷的智慧手表，出貨量甚至超越了整個瑞士鐘表業都自愧不如。

Strategy Analytics的報告預估，Apple Watch在2019年出貨量比2018年躍增36%，達到近3,100萬只；相較下，Swatch和泰格豪雅（TAG Heuer）在內的瑞士鐘表業，去年總出貨量則減少13%至2,110萬只手表。

蘋果上季財報雖未公布Apple Watch銷量，但Strategy Analytics從零售商和其他供應商蒐集數據，做出銷售預估。Strategy Analytics執行總監Neil Mawston說：「指針式手表在較高齡的消費者中仍受歡迎，但年輕消費者正投向智慧手表和電子腕表的懷抱。」

Strategy Analytics分析師Steven Waltzer表示，「Swatch和天梭（Tissot）等傳統瑞士鐘表製造商，在這場智慧手表戰爭中節節敗退。Apple Watch透過更深入的零售管道提供更好的產品，並吸引更多追求數位腕表的年輕消費者。瑞士手表品牌原本能在智慧手表有所作為，如今機會之窗正在關閉」。

科技網站MacRumors說，Apple Watch多年來都稱霸智慧手表市場，2017年單季出貨量更曾超越瑞士鐘表業，如今全年出貨量首度超越瑞士鐘表業。