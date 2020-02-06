推特上季營收首度突破10億美元大關

美國社群媒體推特（Twitter）上季營收突破10億美元大關，且用戶數大幅成長，股價6日早盤大漲逾15%至38.50美元。

推特上季營收較一年前增加11%至10.1億美元，優於分析師預估的9.967億美元。廣告總營收較一年前增加12%至8.85億美元。

儘管推特營收增加，但第4季的淨利從去年同期的2.55億美元減至1.19億美元，調整後每股盈餘（EPS）為15美分，低於分析師預期。

推特預估今年第1季營收將介於8.25億到8.85億美元，分析師預估為8.726億美元。推特說，該公司2020年的成本會增加20%，主因為僱用人數增加，以及新設一間數據中心。

路孚特IBES數據顯示，推特上季平均可獲利的每日活躍用戶（mDAU）增至1.52億人，高於分析師預估的1.475億人，也高於去年同期的1.26億人。

推特上季大多數營收成長來自美國市場，該公司上季在美國的總體營收年增17%至5.91億美元。美國是該公司的主要市場，但該公司在今年11月總統大選時，將面對外界檢驗其對打擊不實訊息做出的努力。

推特上季在國際市場的營收年增3%。對於海外較不亮眼的營收數字，該公司歸因為亞太地區的手機廣告商品營收下滑等因素。