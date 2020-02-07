彭博：全球製造鏈 該轉移陣地了

專家指出，新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，使全球製造業須面對新現實，就是中國大陸的供應鏈愈來愈不穩定。

彭博資訊專欄作者崔維迪（Anjani Trivedi）指出，大陸製造業原本在復甦中，但這股態勢卻戛然而止。武漢肺炎疫情擴散已使大陸許多工廠停工，並使許多依賴伺服馬達、滾珠螺桿、齒輪及其他零組件，來製造機器人、工具機及工廠自動化設備的機械業者備受干擾，使機械設備的供給與需求都面臨風險。

先看供給面。在武漢設立生產基地的跨國企業，對大陸產品與零組件難以流通，會對本身業務造成多大影響，仍不確定。之前愈仰賴大陸零組件的機械廠商，現在缺貨也愈嚴重。

野村控股最近的分析顯示，這些產業將面臨較嚴重的生產瓶頸，供應及銷售機械的能力將受影響，數以百計依賴日本機械設備的工廠將連帶受到衝擊。

再看需求面。大陸對日本高科技機械及機器人的強勁需求，曾為日本業者帶來繁榮，但近年來受到貿易戰、平衡財政收支及減債行動的影響，需求持續減弱。

大陸傳統工業廠商財務吃緊，營運資金更難控管，因而資本支出及工廠自動化投資都減少。

崔維迪認為，外國業者現在應重新評估對大陸市場的依賴度，包括供需兩面，選項之一，是在其他國家設立供應基地。

一些非常依賴中國市場的外國機械業者，例如小松製作所、日立建機會社等，現在已感受到痛苦。

由於北京政府大力扶植本國機械業者，使大陸的外國機械業者未擴張產能，而是提升設備品級，如今大陸需求減少，外國廠商很難靠其他國家銷量增加，來彌補中國市場的損失。

崔維迪說，武漢肺炎固然可能是「一次性」的問題，但基於大陸市場龐大、需求強勁以及政府支持等優勢已逐漸消失，跨國製造業必須要考慮是否應該淡出中國大陸。