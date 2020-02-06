武漢肺炎衝擊小龍蝦出口中國 紐西蘭准有條件放生

武漢肺炎疫情持續延燒，現在也衝擊到紐西蘭對中國大陸出口市場。因中方經銷商取消大筆訂單，高達150至180公噸的小龍蝦被困在養殖容器內、動彈不得。紐國政府已表示，將允許出口商有條件放生，讓小龍蝦重回大海。

中國農曆新年向來是小龍蝦消費的高峰期，但武漢肺炎爆發後，當局延長春節假期，並嚴格控管交通、公開聚會和活動，試圖防止疫情擴散，導致民眾對紐西蘭小龍蝦的需求下降，中方因此取消價值達3.2億紐幣（折合約台幣62億元）的訂單，迫使紐國業者向政府求助以化解衝擊。

紐西蘭漁業部長奈許（Stuart Nash）聲明表示，允許放生代表貿易恢復正常後，可以再度捕撈這些小龍蝦，但考慮到小龍蝦來源不同，因此並非所有等候出口的小龍蝦都能回到大海。主管官員將依個案考量，也會評估生物安全和可續性的潛在影響。

奈許還指，業者需為無法放生的小龍蝦另尋市場，他也會考慮業界建議的修改規章，將本年度未用盡的捕撈額轉到下一年度。