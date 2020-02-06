調查：Apple Watch去年銷量遠超過整個瑞士手表業

研調機構Strategy Analytics估計，蘋果Apple Watch是去年最暢銷的智慧手表，總銷售量甚至遠超過整個瑞士傳統鐘表業。

Strategy Analytics的報告估計，蘋果2019年出貨量較2018年躍增36%至接近3,100萬支；相較之下，包括國民腕表Swatch和奢華腕表泰格豪雅（TAG Heuer）在內的瑞士手表產業，去年的出貨量預估下滑13%至2,110萬支。

Strategy Analytics執行長莫斯頓（Neil Mawston）說：「指針式腕表依舊受老一輩客群青睞，但年輕顧客開始轉向智慧手表和電子腕表。」蘋果並未在每季財報揭露Apple Watch確切的銷售量，因此Strategy Analytics是從零售夥伴與其他供應商蒐集數據，再推估銷售量。

Strategy Analytics分析師華爾澤（Steven Waltzer）說：「Swatch和天梭表（Tissot）等傳統瑞士表製造商與智慧手表的戰爭正在節節敗退，蘋果手表透過更深入的零售通路提供更佳的產品，並吸引日益喜愛電子腕表的年輕顧客。」

國外科技網站MacRumors表示，Apple Watch多年來稱霸智慧手表市場，2017年的季度銷售銷售超過瑞士手表業，但這是首度在全年銷售上贏過整個瑞士製表業。