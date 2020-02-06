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駐泰處率團訪泰國國家科學院 盼促科研合作

中央社 / 曼谷6日專電

駐泰處率領在泰國台商和台灣企業代表參訪泰國國家科學院，國家科學院期待與更多台灣科研機構及企業簽訂合約或備忘錄，成為合作夥伴，也盼有更多台商進駐泰國科學園區等。

駐泰國代表處發布新聞稿指出，駐泰代表童振源昨天率領在泰國的台灣企業團參訪泰國國家科學院（NSTDA），計有泰國台商總會暨青商會成員及華碩、宏碁、研華、中華電信、泰經寶、泰達電及亞洲創速等近20家公司代表參加。

NSTDA成立於1991年，是泰國規模最大的科研機構，隸屬泰國高等教育、科研暨創新部（Ministry ofHigher Education, Science, Research andInnovation）。NSTDA設有6個國家級研究中心，並管理泰國科學園區（TSP），是推展「泰國4.0」多項產業技術創新的重要機構。

NSTDA副院長莉莉（Lily Eurwilaichitr）偕單位主管簡報NSTDA、TSP及東部經濟走廊新創園區（EECi），同時帶領參訪團參訪基因工程暨生物科技中心（BIOTEC）、金屬及材料中心（MTEC）及奈米科技中心（NANOTEC）等。

參訪團接著與NSTDA院長納隆（NarongSirilertworakul）座談，討論未來合作方向，納隆期待NSTDA與更多台灣科研機構及企業簽訂合約或備忘錄，成為合作夥伴，也盼有更多台商進駐TSP及EECi。

參訪團並拜會科技部轄下國家實驗研究院（NARLabs）設於NSTDA園區的曼谷辦公室，童振源期許NARLabs曼谷辦公室成為台灣科研機構對泰國的窗口，整合國內科技能量，鏈結台泰的交流。

泰國 台商 童振源
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