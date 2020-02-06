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大陸國務院：部分美國商品加徵關稅稅率14日起減半

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
中國大陸決定，14日起將部分美國進口商品加徵關稅的稅率減半。 美聯社

中國大陸國務院關稅稅則委員會周四公告，調整對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施，2月14日起將把美國進口的價值約750億美元商品加徵的關稅減半。

公告指出，新措施將從2020年2月14日13時01分生效。已加徵10%關稅的商品，加

徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，調整為2.5%。

中國大陸國務院關稅稅則委員會辦公室表示：「下一步調整，主要取決於中美經貿形勢發展變化。我們希望，與美方一道朝著最終取消全部加徵關稅的方向努力。」

除上述調整外，其他對美加徵關稅措施，繼續按規定執行。

中國大陸表示，希望中美雙方能夠遵守協議約定，努力落實協議相關內容，增強市場信心，推動雙邊經貿關係發展。

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