美農業部長：疫情若令中方買不了承諾的數額 必須寬容
美國農業部長普度（Sonny Perdue）5日表示，如果中國大陸的新型冠狀病毒散播過快，削弱了增加採購美國農產品的能力，美國必須寬容以對。
美國與中國大陸上個月15日簽署了第一階段貿易協議，其中中方承諾以2017年的240億美元採購水準來計算，在今年至少增加採購價值125億美元的美國農產品，明年至少多買195億美元。
Perdue說：「如果他們真的很努力試了，但經濟被疫情擊垮，那麼我們必須理解。」Perdue告訴記者，他不是負責監管協議內容落實的團隊一員，也沒說明美國該如何調整原先對中方的農產品採購期待。
他強調美國當然希望中國大陸遵守承諾，但是不可抗力的疫情突發，難以事先預想到。
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