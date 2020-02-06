巴西一如預期降息25個基點至紀錄低點 示意將暫停寬鬆
巴西央行周三將基準利率下調25個基點至紀錄低點4.25%，並示意在連續五次降息後，準備暫停貨幣寬鬆政策。
巴西央行利率政策委員會Copom聲明表示：「鑒於自2019年7月開始的貨幣寬鬆周期後續影響，委員會認為中斷貨幣寬鬆進程是適當的做法。”」
此次降息符合市場預期，路透調查的29位分析師中，有22位認為巴西央行將降息25個基點；另外，接受訪調的20位分析師，有17位預期接下來12個月巴西的貨幣政策將偏向中性。
Copom委員表示，巴西經濟繼續逐步復甦，有必要採取刺激性貨幣政策，但採取進一步行動時必須謹慎。
巴西里爾匯率處於紀錄低點，且預計今年的經濟成長增速將比去年快，分析人士認為，巴西央行可能沒有進一步降息的空間。
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