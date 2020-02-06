巴西一如預期降息25個基點至紀錄低點 示意將暫停寬鬆

美國和中國大陸之間長達18個月之貿易糾葛，終於在今年1月15日達成第一階段的協議，但仍然留下後續談判的很大空間。一般而言，貿易爭端起自市場閉鎖和開放，而兩國間貿易談判所涉及的主要目的在貿易不公平現象的消除和貿易不均衡的縮小。

2020-02-06 00:15