舊金山聯準銀總裁：武漢肺炎不致實質影響美國經濟

新型冠狀病毒會如何影響美國經濟？美國舊金山聯邦準備銀行總裁達莉（2020年在FOMC無投票權）認為，目前看來不致產生實質影響。

她說，冠狀病毒疫情爆發是另一個不確定因素，「情況值得進一步觀察，我們當然會密切關注。」不過美國經濟狀況良好，可以抵抗這個風暴。加上貿易方面的不確定性降低，英國硬脫歐的可能性不高，對美國經濟前景有利。

達莉表示，疫情會影響中國大陸經濟幾季，之後就會反彈。到目前為止，對於區域和美國的經濟影響不大。