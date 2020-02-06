武漢肺炎疑慮緩解及減產前景提振油價 金價上漲

油價周三上漲，因減產前景蓋過美國原油庫存上升的影響；此外，據傳科學家正在研發新型冠狀病毒的疫苗，儘管世界衛生組織（WHO）表示尚未發現對抗該病毒的療法。金價走高，市場預期疫情將刺激央行採取行動。

布蘭特原油期貨收漲1.32美元或2.5%，結算價報每桶55.28美元。西德州原油期貨收漲1.14美元或2.3%，結算價報每桶50.75美元。

石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）考慮進一步減產，應對全球石油需求可能受到的衝擊，支撐油價。不過知情人士表示，俄羅斯不支持擴大減產，而是建議延長目前的減產協議。

新型冠狀病毒疫情已導致逾550人死亡，對全球經濟活動和石油需求造成沉重壓力。周三傳出中國大陸研究人員已發現對抗病毒的有效藥物，另外，英國媒體研究人員在開發疫苗方面取得了重大突破。

WHO淡化這項消息，稱目前尚無已證實的有效療法。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，截至1月31日當周，美國原油庫存增加340萬桶，至4.35億桶。

金價周三上漲，全球實施低利率且不確定性揮之不去，投資人預期金價將上漲，逢低買進。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,558.12美元。美國黃金期貨收漲0.5%，結算價報每英兩1,562.80美元。

儘管美股大漲，但金價仍上揚。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「金價總體趨勢為上漲，投資人將金價下跌視為買進的機會。」

武漢肺炎疫情爆發後，儘管各國央行尚未採取重大刺激措施，但決策官員對疫情表示擔

憂，並表示如果疫情對需求、通貨膨脹和金融市場造成持續衝擊，他們願意採取行動。

投資人正在等待周五出爐的美國非農就業報告，以評估美國就業市場的韌性。美國聯準會在上次會議維持利率不變，經濟持續溫和成長且就業市場強勁。