美元上漲 就業數據強勁與疫情疑慮消退令市場振奮

美元周三上漲，因美國就業數據強勁，聯準會（Fed）決策官員淡化武漢肺炎疫情對美國經濟的威脅，並傳出中國大陸可能發現治療新型冠病毒藥物。

DXY美元指數上漲0.4%，至98.308。

美國1月民間就業報告強勁，反映美國經濟處於穩定成長軌道。此外，美國服務業活動上個月回升，新訂單增加。美國供應管理協會（ISM）非製造業指數上月升至55.5，為8月以來最高。

投資人也關注新型冠狀病毒疫情，據傳中國大陸一所大學發現治療感染者的藥物，英國研究人員在疫苗方面也取得了重大突破。不過，世界衛生組織（WHO）表示目前尚無已知有效的療法。

美元兌避險日圓和瑞郎走高；美元兌日圓上漲0.3%，至109.71日圓。美元兌瑞郎上漲0.5%，至0.9738瑞郎。

澳元兌美元上漲升0.2%，報0.6754美元。澳洲經濟與中國大陸密切相關，澳元被視為對中國大陸風險意願的風向球。

歐元兌美元下跌0.4%，至1.0995美元。

富國證券匯市策略師Erik Nelson表示：「治療新型冠狀病毒症狀的希望，令投資人感到樂觀。」

中國大陸央行向金融體系注入大量流動性，緩衝疫情對經濟的影響，也使投資人感到振奮。

Exchange Bank of Canada駐多倫多外匯 策略主管Erik Bregar表示：「中國大陸當局的反應並不令人意外，他們正設法提振市場信心，我們預計北京當局會推出更多措施。」