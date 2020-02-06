高通下季財測優於預期 擔憂疫情威脅需求與供應鏈

美國手機晶片大廠高通（Qualcomm）周三（5日）調整第2季財測，估計每股盈餘介於0.8美元到0.95美元之間，優於彭博訪調分析師預期的0.85美元。高通同時表示，由於新型冠狀病毒在中國大陸的擴散，公司對行動電話產業供應鏈將受威脅的憂慮升高。高通股價在盤後交易下跌3.3%。

高通財務長Akash Palkhiwala在法說會上表示，預期「冠狀病毒疫情將衝擊手機需求和供應鏈，帶來重大的不確定性。」

高通預估第2季營收在49億美元到57億美元之間，優於分析師預期的50.6億美元。第2季MSM晶片出貨量估在1.25億顆到1.45億顆，低於市場預期的1.544億顆。

第1季經調整後營收50.6億美元，年增5%，優於預期的48.3億美元；經調整後每股盈餘0.99美元，低於去年同期的1.2美元，但優於分析師預期的0.85美元。