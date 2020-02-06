道瓊飆漲483點 經濟數據強勁、疫情疑慮緩解推升美股

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
武漢肺炎疫情衝擊經濟的疑慮緩解，加上經濟數據強勁，推升美股走高。 美聯社

美股周三走高，主因經濟數據強勁，且武漢肺炎疫情衝擊經濟的疑慮緩解；標普500、那斯達克指數再創收盤新高。

道瓊工業指數收漲483.22點或1.68%，報29,290.85點；標普500指數收漲37.1點或1.13%，報3,334.69點；那斯達克指數收漲40.71點或0.43%，報9,508.68點。

治療新型冠狀病毒藥物和疫苗的報導，提振風險胃納，但世界衛生組織（WHO）表示，目前還沒有已知有效的療法。多國央行表示，如果疫情打擊需求、通膨前景和金融市場，願意採取行動。

ADP全國就業報告顯示，1月民間就業崗位增家29.1萬人，為2015年5月以來最大增幅；另外，美國1月服務業活動升溫，反映今年經濟可能繼續溫和成長，即使消費者支出放緩。

Cherry Lane Investments合作夥伴Rick Meckler表示：「在低利率環境下，能替代股票的選擇很少；只要經濟顯示可以承受衝擊，投資人仍願進入股市。他們不擔心賣壓，而是怕錯過機會。」

能源股大漲，石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）的減產前景，推動原油期貨創下近一個月來的最大漲幅。標普500能源股上漲3.8%。

醫療保健股上漲2.0%，生技製藥大廠百健（Biogen）股價飆漲17.5%，該公司贏得一項多發性硬化症藥物的專利裁決。

特斯拉股價終止連六天漲勢，暴跌17.2%；一名高管示警，中國大陸的新型冠狀病毒疫情，將使上海超級工廠生產的Model 3交車延誤。

福特汽車股價挫跌9.5%，該公司的2020年財測不如預期。

美國第4季財報季過半，Refinitiv IBES數據顯示，分析師預估標普500指數成分股企業第4季獲利將成長1.6%。

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