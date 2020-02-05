武漢肺炎衝擊 咖啡豆跌得比油價兇是何道理？

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情震撼全球股市，並擊倒大宗商品價格，反映投資人擔心經濟成長會大受影響。令人好奇的是，咖啡豆行情跌得比原油價格還兇，究竟是何道理？

金融時報（FT）報導，年初迄今，咖啡豆期貨指數已重挫逾20%，跌到每磅約1美元，比同時期布蘭特原油期貨（跌17%）和倫敦金屬交易所（LME）銅期貨（跌9%）的跌幅還要深重。

原因之一是，中國已是全球咖啡工業的一個要角，如今進口量是十年前的三倍多，儘管據Rabobank估計目前中國只占全球消費量的2%左右，未來成長不可限量。但武漢肺炎疫情蔓延衝擊中國需求展望，令投資人惴惴不安。

此外，中國大陸兩大咖啡連鎖店決定暫時關閉一些門市，以因應疫情對生意造成的影響。星巴克宣布，大陸4,300個門市已關閉逾半數。瑞幸咖啡武漢門市全面關閉，是另一大打擊。

Rabobank分析師Carlos Mera說，這些關店行動「強化全球咖啡價格看跌趨勢」。這兩大零售商股價已重挫，星巴克股價已從1月高峰回跌6%，瑞幸咖啡跌幅約三成。