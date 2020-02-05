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就業數據加持 美股道瓊盤初大漲270點

2020-02-05 22:58經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

在優於預期的就業數據加持下，美國股市5日早盤勁揚，延續前兩個交易日的漲勢。美聯社
在優於預期的就業數據加持下，美國股市5日早盤勁揚，延續前兩個交易日的漲勢。美聯社
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在優於預期的就業數據加持下，美國股市5日早盤勁揚，道瓊工業指數躍漲逾250點，延續前兩個交易日的漲勢，從上周新型冠狀病毒（武漢肺炎疫情引發的賣壓回神。

道瓊工業指數5日盤初漲270點，漲幅達1%。同時，標普500指數漲1%，科技股為主的那斯達克綜合指數也漲1.1%。

ADP與穆迪分析公司說，1月美國民間就業人數增加29.1萬人，單月新增就業人數寫下近五年來最大紀錄。ADP就業數據有「小非農」報告之稱，被視為7日（周五）出爐非農就業報告的好預兆。

Jefferies首席經濟學家麥卡西說：「今天的數據遠超出市場預期，可能促使其他預測師上修預測。」

此外，企業財報也成為關注焦點，一些企業開始評估武漢肺炎可能的影響。迪士尼4日公布的上季獲利和營收數據雙雙優於預期，但警告疫情可能對主題樂園造成1.75億美元的衝擊。福特第4季陷入虧損，2020財測令人失望，並警告疫情將導致一些工廠關閉。

不過，路透引述中國電視台的報導說，浙江大學研究團隊已發現用一種藥物治療武漢肺炎患者有效，交易員認為，這是激勵股價反彈的一個原因。但世界衛生組織發布聲明說：「目前還沒有已知的有效療法，能對抗2019新型冠狀病毒。」

武漢肺炎疫情2019新型冠狀病毒

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