三大因素完美結合 驅動特斯拉股價飆漲

特斯拉執行長馬斯克。美聯社 分享 facebook

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的股價漲勢延燒，但分析師認為，投資人的想像力更是熱到爆表。

股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch網站撰文指出，就投資人角度來看，特斯拉是一檔難以理解的投資標的，無論是大力做多或積極做空的人士，都有充分理由自圓其說。

其中，多頭人士把對未來的幻想憧憬，投注在特斯拉股票上，而上季財報大放彩異彩，再度引爆這股看漲情緒。這是重要的轉捩點，特斯拉表示，由於「已茁壯到資金能自給自足的程度」，2020全年產量可望突破50萬輛的目標。

既然特斯拉成為投資人逐夢的投資載具，只靠投資人想像力就足以推升該股漲勢，也因此漲幅無拘無束。舉例來說，他們認為，特斯拉年產數百萬部車，是遲早的問題；至於年產量從50萬部躍到數百萬部期間可能發生的眾多變數，他們也相信問題會迎刃而解；何況特斯拉目前在電動車市遙遙領先，遲早特斯拉電動車會普及到滿街都是。

艾羅拉說，特斯拉投資人這種「智慧」、「信念」和「遠見」，是他所欠缺的。2018年時，他或許會預見特斯拉股價飆到1,000美元，但股價也可能跌到60美元。

有別於憑豐富的想像力來從事投票投資，艾羅拉依據客觀可靠的演算法以及數十年的市場經驗，來檢驗特斯拉股價近來的漲勢。

艾羅拉指出，觀察特斯拉股價盤中線圖以及顯示即時股票供需變化的VUD指標可知，這檔股票近來演出強烈的「軋空」行情。他說，類似的「軋空」型態通常是因為傳出併購耳語、盈餘激增、主管人事異動等重大消息，但最近這些型態出現時，特斯拉並未傳出這類事件。

頂多只能說，在特斯拉發布上季財報前，媒體一直誇稱特斯拉會出現「巨額」虧損，不料上季財報優於預期，連兩季呈現獲利。

艾羅拉說，若非強大的「軋空」回補買盤，特斯拉這波股價漲勢不會這麼凌厲。

整體而言，他認為，特斯拉這波股價漲勢靠三大因素合力驅動：