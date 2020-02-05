親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

桃園首例！男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

武漢肺炎影響 蘋果及供應鏈面臨勞動力短缺難題

2020-02-05 15:00經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

武漢肺炎可能使供勞動力短缺，影響蘋果增產計畫。美聯社
武漢肺炎可能使供勞動力短缺，影響蘋果增產計畫。美聯社
分享

中國大陸當局為遏止新型冠狀病毒疫情擴散，除了延長農曆春節，也頒布旅行禁令，預期將使數以萬計的勞工無法返回工作崗位，也將使蘋果公司主要供應商面臨勞動力嚴重短缺問題。

消息人士指出，勞動力短缺，可能影響蘋果的iPhone增產計畫。據日經新聞報導，蘋果公司原本預定今年上半年生產8,000萬支iPhone。

一名供應鏈高管指出：「以前不曾出現這種情況，我們只能忍痛承受。現在的問題不是能不能招聘到工人，而是他們是否能從家鄉返回公司。」

武漢肺炎對全球科技業的衝擊可能極為嚴重，分析師警告，疫情可能拖累全球出貨量最高10%。

蘋果兩大組裝代工業者鴻海、和碩，以及許多元件供應商，都面臨同樣困境。鴻海原定下周開工時把產能利用率提升至50%左右，但勞動力不足可能拖慢原定的步調。

日經指出，除了勞動力問題，各公司也面臨廠區防疫的挑戰。一名供應商指出，如果一名員工感染，整座工廠都必須封閉置到消毒完成。這將使工廠的營運面臨極大不確定性和風險。

鴻海表示，預計10日開工，且歷經SARS後，非常了解如何照顧員工健康，以及分配製造與生產部門資源的重要，以確保滿足員工和客戶的需求。

不過，彭博資訊報導，鴻海在評估新型冠狀病毒爆發的潛在影響後，下調2020年的營收

成長前景。鴻海在中國大陸鄭州生產全球大多數的iPhone手機，董事長劉揚偉表示，目前預計今年的銷售額將成長1％至3％，先前的預測為成長3％至5％。

和碩則表示，優先事項是員工健康，已與各地方政府建立「直接溝通管道」，遵從法規。

疫情新型冠狀病毒武漢肺炎蘋果

延伸閱讀

疫情雙面刃 商研院：台灣經濟超車契機

下修成長預估？鴻海聲明：未對外提供財測

武漢肺炎震撼彈…台商警覺 布局新一波遷徙

武漢肺炎疫情衝擊 鴻海跌停、台港鴻家軍一片慘...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

三大因素完美結合 驅動特斯拉股價飆漲

2020-02-05 16:20

武漢肺炎衝擊 日本京都觀光繼古都稅再現蕭條

2020-02-05 16:25

電動夢：英國計畫2035年起禁止新的燃油及油電車

2020-02-05 15:01

特斯拉今年來股價飆漲！這家供應商漲更凶 漲幅達241%

2020-02-05 15:24

印度車展嚴防武漢肺炎 無中國參觀民眾和代表團參加

2020-02-05 14:41

武漢肺炎影響 世銀下修全球經濟預測

2020-02-05 14:33

生產5G設備 華為在歐洲設廠

2020-02-05 14:25

金融中心寶座 紐約、巴黎取代倫敦

2020-02-05 13:39

爆炸力類似廣島原子彈！美國潛艦已部署低當量長程核彈

2020-02-05 11:37

被拔除CEO職位！Uber創辦人投身「幽靈廚房」

2020-02-05 10:47

美國推5G先進軟體減少依賴華為 開會討論出口管制

2020-02-05 09:59

油價跌破50美元 武漢肺炎引發需求疑慮

2020-02-05 08:47

避險貨幣日圓、瑞郎連貶兩天 陸採穩定措施讓市場放心

2020-02-05 08:34

抓住世代交替時機 開發金還要收購大中華區中小型企業

2020-02-05 08:28

特斯拉股價飆漲逾125% 沙烏地主權基金悔不當初

2020-02-05 08:19

Nike率先發布預警：武漢肺炎對大陸營運將有重大影響

2020-02-05 07:30

道瓊指數大漲408點 大陸穩市措施緩解疫情疑慮

2020-02-05 07:13

人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點

2020-02-05 06:59

陸廠停工 全球供應鏈變色

2020-02-05 01:06

景氣蒙塵…亞洲央行降息壓力增

2020-02-05 00:38

韓上月CPI升幅 14個月最大

2020-02-05 00:37

瑞銀、貝萊德喊買新興股

2020-02-05 00:36

外資撤離泰股 泰銖看貶

2020-02-05 00:36

富達、普信樂觀日股後市

2020-02-05 00:36

邊境市場抗跌 資金湧入

2020-02-05 00:36

OPEC+擬擴大減產...油價勁揚 估日減50萬桶產量

2020-02-05 00:35

買黃金避險...又熱了

2020-02-05 00:34

野火肆虐 澳洲杏仁產量有壓

2020-02-05 00:34

印度上月進口量 腰斬

2020-02-05 00:34

夏普營業利益 看增18%

2020-02-05 00:34

Sony二度調高全年獲利預測

2020-02-05 00:34

特斯拉股價 四年內上看7,000美元

2020-02-05 00:34

字母上季財報 不如預期

2020-02-05 00:34

特斯拉漲不停 馬斯克身價漲不停 連貝佐斯也望塵莫及

2020-02-05 00:18

2020全球名家瞭望／史賓塞：課徵財富稅的必要性

2020-02-05 00:07

大陸零件短缺 現代汽車南韓產線暫停

2020-02-04 23:57

全球半導體去年營收減12%

2020-02-04 23:33

美股開盤續漲 道瓊指數勁揚438點

2020-02-04 23:32

告別喪夫悲痛 臉書營運長宣布訂婚

2020-02-04 21:35
看更多

熱門文章

建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

2020-02-04 21:31

絕交！川普發表完國情咨文 波洛西當場撕掉講稿備份

2020-02-05 11:56

中國經濟若受武漢肺炎影響下滑 對「這一國」打擊最大

2020-02-04 19:34

美女怪盜偷走3000萬日圓被逮 真實身分竟是AV女優

2020-02-04 18:27

風險胃納再起 美股早盤大漲逾400點

2020-02-04 23:00

互動降至冰點！川普拒握手波洛西撕文稿...川普國情咨文未提彈劾

2020-02-05 11:54

愛州初選結果川普壓倒性大勝 民主黨搞砸了

2020-02-05 00:37

告別喪夫悲痛 臉書營運長宣布訂婚

2020-02-04 21:35

狠心砍下妻子頭顱！他「提頭上街」還唱歌 路人全嚇傻

2020-02-04 22:18

水電工夫10天洗一次澡… 嫩妻崩潰「臭到提離婚」

2020-02-04 20:45

特斯拉股價飆漲逾125% 沙烏地主權基金悔不當初

2020-02-05 08:19

Nike率先發布預警：武漢肺炎對大陸營運將有重大影響

2020-02-05 07:30

川普發表國情咨文：偉大的美國回來了 拒與波洛西握手

2020-02-05 11:08

環保少女超有用？他用一張照片 讓室友乖乖做好垃圾分類

2020-02-04 19:55

陸廠停工 全球供應鏈變色

2020-02-05 01:06

2000年文物出土 日驚見古老文字

2020-02-04 20:41

見人就衝上前！肺炎疫情打擊日本觀光 奈良公園鹿群餓壞了

2020-02-05 12:35

道瓊指數大漲408點 大陸穩市措施緩解疫情疑慮

2020-02-05 07:13

川普據悉考慮退出WTO價值1.7兆美元的政府採購協議

2020-02-05 06:49

太陽表面「沸騰」景象 新望遠鏡抓到了 史上最清楚！

2020-02-05 09:36

網友看了影片好心留言 23歲男鬼門關前「被抖音救一命」

2020-02-05 14:05

美股開盤續漲 道瓊指數勁揚438點

2020-02-04 23:32

彭博：多家蘋果供應商預定大陸廠10日全面復工

2020-02-04 17:51

人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點

2020-02-05 06:59

OPEC+擬擴大減產...油價勁揚 估日減50萬桶產量

2020-02-05 00:35

印度偏方「牛糞療法」治武漢肺炎？ 網怒批：先被臭死

2020-02-04 17:20

爆炸力類似廣島原子彈！美國潛艦已部署低當量長程核彈

2020-02-05 11:37

特斯拉漲不停 馬斯克身價漲不停 連貝佐斯也望塵莫及

2020-02-05 00:18

道瓊期指大漲逾300點

2020-02-04 20:29

影／騙倒Google地圖 99支手機上路釀「虛擬塞車」

2020-02-05 12:25

好期待~ Dyson開發出可戴式空氣清淨機 還能當耳機

2020-02-05 01:02

對抗美國施壓！華為將在歐洲設立製造廠

2020-02-05 10:31

投完才知布塔朱吉是同性戀者 美選民要求更改投票

2020-02-05 10:13

女星作證再爆性侵細節：溫斯坦似乎同時具「兩性性徵」

2020-02-05 13:32

川普國情咨文：反制陸「大規模盜竊美國就業」策略奏效

2020-02-05 10:58

民主黨愛州初選公布六成結果 布塔朱吉暫領先

2020-02-05 09:57

羽田機場新航線 低空飛行居民慌

2020-02-04 17:47

「無盡樂觀」 川普國情咨文 繼續走浮誇風

2020-02-05 00:44

抓住世代交替時機 開發金還要收購大中華區中小型企業

2020-02-05 08:28

肯亞小學放學發生踩踏意外 14孩童喪命

2020-02-04 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top