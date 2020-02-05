武漢肺炎影響 蘋果及供應鏈面臨勞動力短缺難題

武漢肺炎可能使供勞動力短缺，影響蘋果增產計畫。美聯社 分享 facebook

中國大陸當局為遏止新型冠狀病毒疫情擴散，除了延長農曆春節，也頒布旅行禁令，預期將使數以萬計的勞工無法返回工作崗位，也將使蘋果公司主要供應商面臨勞動力嚴重短缺問題。

消息人士指出，勞動力短缺，可能影響蘋果的iPhone增產計畫。據日經新聞報導，蘋果公司原本預定今年上半年生產8,000萬支iPhone。

一名供應鏈高管指出：「以前不曾出現這種情況，我們只能忍痛承受。現在的問題不是能不能招聘到工人，而是他們是否能從家鄉返回公司。」

武漢肺炎對全球科技業的衝擊可能極為嚴重，分析師警告，疫情可能拖累全球出貨量最高10%。

蘋果兩大組裝代工業者鴻海、和碩，以及許多元件供應商，都面臨同樣困境。鴻海原定下周開工時把產能利用率提升至50%左右，但勞動力不足可能拖慢原定的步調。

日經指出，除了勞動力問題，各公司也面臨廠區防疫的挑戰。一名供應商指出，如果一名員工感染，整座工廠都必須封閉置到消毒完成。這將使工廠的營運面臨極大不確定性和風險。

鴻海表示，預計10日開工，且歷經SARS後，非常了解如何照顧員工健康，以及分配製造與生產部門資源的重要，以確保滿足員工和客戶的需求。

不過，彭博資訊報導，鴻海在評估新型冠狀病毒爆發的潛在影響後，下調2020年的營收

成長前景。鴻海在中國大陸鄭州生產全球大多數的iPhone手機，董事長劉揚偉表示，目前預計今年的銷售額將成長1％至3％，先前的預測為成長3％至5％。

和碩則表示，優先事項是員工健康，已與各地方政府建立「直接溝通管道」，遵從法規。