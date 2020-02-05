MWC大咖憂肺炎疫情 LG退展中興取消發表會

全球行動通訊大會（MWC）將在24日登場，但因新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情爆發，LG宣布退出參加今年的MWC，中興則取消在MWC上的發表會，其餘廠商動態持續受到市場關注。

武漢肺炎疫情爆發，影響科技大廠國際參展意願，今年MWC將在24日登場，向來是科技大展發表新產品的重要舞台，但根據國外科技媒體CNET報導，LG在週二宣布因武漢肺炎疫情爆發，出於對員工和公眾安全的關注，將「退出參加2020年MWC」。

報導指出，LG聲明中表示，這個決定是為防止「數百名LG員工暴露於不必要的國際旅行中，為了宣布即將推出的手機產品，LG表示，將在不久的將來舉行其他發表會活動。

按照慣例，MWC通常是非蘋陣營推出新手機產品的重要時刻，LG的旗艦產品為G系列，市場預期LG G8ThinQ的後繼產品原本將在MWC上首次亮相。

而除了LG之外，中國公司中興通訊先前也宣布將在展會上取消發表會，去年MWC上，中興在發表5G手機Axon 10 Pro 5G，成為首款在中國開賣的5G手機。

而消息指出，預計參加今年MWC的其他公司，包括華為、高通和小米均不打算改變參與計劃；三星仍在確認消息中。

MWC的官方組織則另一份聲明中表示，將繼續「監視和評估新型冠狀病毒的潛在影響」，除了增加現場醫療支援和消毒計劃外，全球行動通訊系統協會（GSMA）還增加多項新措施，包括現場安裝新標牌，提醒與會者注意衛生，並向所有與會者建議採取「不握手政策」。