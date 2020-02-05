爆炸力類似廣島原子彈！美國潛艦已部署低當量長程核彈

美軍核武戰力又增添新利器，國防部高層官員1日證實，可攜帶名為「W76-2型」的低當量核彈頭的長程飛彈，將和其他威力強大的核武一同配備於匿蹤潛艦上，這種核彈雖然殺傷力較小但據稱有助嚇阻核戰。

路透報導，國防部說，美國海軍已完成了這種核彈頭的部署。路透說，低當量核武的威力不到20千噸（kiloton），但仍極具毀滅性；美國1945年八月於日本廣島投擲的原子彈，約與低當量核武具有相同的爆炸力。

美聯社報導，這種彈道飛彈首次部署在遠洋潛艦，對於美國核武政策而言具有劃時代意義。這是幾十年來美國首次重大擴充戰略核武行動，顯示川普政府背離了前總統歐巴馬時代為實現無核化世界而減少仰賴核武器的政策。

國防部主管政策的次長魯德(John Rood)在1日受訪時證實配備這項新武器，他並聲稱這種核武降低發生核戰的可能性，使美國民眾更安全。但包括部分民主黨籍國會議員在內的批評者指出，這種危險作法太過分，會增加戰爭風險。

魯德表示，在攜帶三叉戟II型(Trident II)彈道飛彈的潛艦上，配備W76-2型低當量核彈頭，可降低爆發核戰的風險。他又說，美國將持續僅在「特殊情況」使用核武的政策。

他也表示，配備這種低殺傷力的核彈頭，有助於美國嚇阻俄羅斯冒險發動有限的核衝突。

魯德不願透露包括部署時間與地點的細節，表示所有細節都是機密。