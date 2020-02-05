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美國推5G先進軟體減少依賴華為 開會討論出口管制

2020-02-05 09:59經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

美國政府與美國戴爾（Dell）、微軟（Microsoft）、美國電話電報公司（AT&T）等多家電信與科技公司合作，推動開發先進軟體供5G網路運用，以期打破華為目前在5G通訊網路上的絕對優勢。

華爾街日報4日報導，此一計畫目標在建立業界共通工程標準，讓5G的軟體開發商可在不限定是華為的任何硬體設備上，執行程式碼。如此一來，5G網路建置即便不能全面消除對華為的依賴，依賴程度至少可以降低。

路透另外報導，川普政府本月稍晚要開會討論進一步限制出口產品給中國和華為。兩個消息來源向路透表示，行政團隊不希望對手掌握美國先進技術，開會旨在消除部會間的歧見。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）說，白宮與Dell、Microsoft、AT&T這些公司正在一起努力，「大方向是由美國公司完成美國所有的5G架構和基礎建設。」他表示，其中可能包括諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson），因為這兩家公司在美國有龐大業務。

庫德洛告訴華爾街日報，戴爾創始人Michael Dell是這個計畫的強力支持者；隨著5G的發展，軟體變得日益重要。戰略與國際問題研究中心（CSIS）的科技分析師James Lewis認為，戴爾可望因為生產能夠執行這個先進軟體的伺服器或其他相關設備而受惠。

「Dell和Microsoft正快速開發軟體與雲端運算能力，這些將可取代許多硬體設備，」庫德洛特別引述Michael Dell的話指出，「軟體正在吃掉5G的硬體。」

然而華爾街日報說，開發先進5G軟體這個計畫還在初步階段，仍面臨很多障礙。例如涉及將各有其優先順序的不同類型的公司集合在一起，而無線網路使用的高度特殊科技，絕大部分對Microsoft和Dell來說都是新事物。

行業研究公司Recon Analytics分析師Roger Entner表示，討論是個好的開始，但最終需要行動。投入更多資金才能讓一切加快速度。

白宮官員說，他們對致力發展5G共通軟體標準這個計畫，態度是嚴肅認真的，因為看重5G科技對增進經濟發展的潛力。美國國會則已經提議對開放式5G軟體標準增加經費研發。

減輕對華為的依賴，美國推動研發開放式5G先進軟體標準。 路透
減輕對華為的依賴，美國推動研發開放式5G先進軟體標準。 路透
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