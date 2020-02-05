油價跌破50美元 武漢肺炎引發需求疑慮

油價周二下跌，因投資人擔心致命的新型冠狀病毒將影響需求；金價走低，因中國大陸穩市措施，促使投資人重返風險較高的資產。

布蘭特原油期貨下跌0.49美元或0.9%，結算價報每桶53.96美元；西德州原油期貨下跌0.50美元或1%，結算價報每桶49.61美元。

過去兩周油價大幅下跌，市場擔心武漢肺炎疫情衝擊全球經濟。Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「我認為，需求被破壞的疑慮繼續影響市場。」

對石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）進一步減產的希望，一度使油價回升。OPEC+委員會正在評估疫情對全球原油需求和經濟成長的影響，並討論如何應對。知情人士表示，OPEC+正考慮將原油日產量再削減50萬桶。

不過，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，他不能肯定現在是否是擴大減產的時機。他的說法，抑制油價的漲幅。

BP財務長Brian Gilvary表示，疫情對經濟的影響將使全年原油的每日消耗量減少30萬到50萬桶，相當於全球需求的0.5%。

金價周二下跌，因中國大陸設法穩定市場，降低疫情對經濟的衝擊，一些投資者出脫避險資產。

黃金現貨下跌1.61%，報每英兩1,550.69美元。美國黃金期貨收跌1.7%，結算價報每英兩1,555.50美元。

High Ridge Futures金屬交易部主管David Meger說：「全球股市，尤其是美國市場的戲劇性走勢，反映疫情削弱GDP成長的疑慮消退，對避險資產的需求因此減少。」

中國大陸央行的新一輪措施緩解投資人的緊張情緒，助美股延續反彈漲勢。