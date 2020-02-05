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抓住世代交替時機 開發金還要收購大中華區中小型企業

2020-02-05 08:28經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

中華開發金控去年10月舉行法說會時，高階主管出席報告。 聯合報系資料照片
中華開發金控去年10月舉行法說會時，高階主管出席報告。 聯合報系資料照片
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彭博資訊報導，台灣私募股權基金龍頭、開發金控旗下的中華開發資本，今年瞄準亞洲地區老一輩企業家面臨交棒給年輕世代出現問題的時機，特別準備加大對大中華區收購市場的槓桿操作，延續去年11月在台灣收購福盈科並將之私有化的戰果。

上個月彭博在台北專訪中華開發資本的管理高層，他們透露現在與大中華地區多家企業洽談收購。中華開發資本總經理何志傑指出，今年將新增對成熟期的中型企業併購戰線，在大中華區最快上半年就會有數件收購案底定。

何志傑告訴彭博，這些在大陸A股及香港H股上市的製造公司，每個案件規模約在2億到5億美元之間；而台灣也有機會在今年將一至兩個案子定下來。不過，他不願說明案件細節。

中華開發資本私募股權業務部副總經理吳忠懌提到，以台灣為例，大約四分之一的台灣中心企業具有至少20年歷史，創辦人進入退休年紀，年輕世代接班不順，可能有意求售。中華開發資本管理高層認為，這是私募股權基金進場的好時機。目前中華開發資本旗下私募基金所管理的基金規模約為23億美元。

中華開發資本去年收購福盈科，並在11月下櫃是該公司的槓桿併購首個指標案，不排除在3到5年內，將福盈科重新上市，並出脫持股，預計年化報酬在20%以上。

香港

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