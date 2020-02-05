特斯拉股價飆漲逾125% 沙烏地主權基金悔不當初

特斯拉股價飆漲，但沙烏地阿拉伯公共投資基金已在去年底出清幾乎所有持股。 路透 分享 facebook

電動車大廠特斯拉股價今年來已上漲逾125%，可能讓曾經是該公司最大股東之一的沙烏地阿拉伯公共投資基金（Saudi Arabia Public Investment Fund，PIF）悔不當初。

PIF一度持有特斯拉逾820萬股，是特斯拉前五大股東之一；然而申報資料顯示，截至去年底，PIF對特斯拉持股僅剩39,151股。

特斯拉執行長馬斯克一年半前曾試圖讓公司下市，當時PIF持有約20億美元特斯拉股權，馬斯克也在推特上宣稱下市所需的「資金已到位」。

消息人士指出，馬斯克的舉動令PIF不滿。沙烏地阿拉伯在矽谷的影響力，在2018年記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭謀殺事件後備受批評。美國中情局指控，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）是這起謀殺案的幕後黑手。

特斯拉股價周二上漲14%，周一上漲20%。

沙烏地阿拉伯主權基金在去年底將持有的特斯拉股票幾乎全部出售。 彭博資訊 分享 facebook

Lucid Motors執行長Peter Rawlinson表示：「特斯拉電動汽車技術處於領先地位是公認的事，且領先差距正在擴大。」

摩根士丹利分析師Adam Jonas則說：「我們認為特斯拉在電池和電動汽車技術方面遙遙領先，特斯拉已經不再被視為汽車股，而是被看作科技股，與亞馬遜、蘋果和谷歌相提並論。」

創投公司Loup Ventures的分析師表示：「由於其他汽車製造商的投資不足，特斯拉在電動車領域擁有近十年的領先優勢。」