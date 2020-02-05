親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

第二批武漢台商包機 5日返台恐生變

不只口罩、珍奶…史上8大亂這最厲害 神明都驚動了

台積電ADR狂漲5%創七個月來最大漲幅 今開盤看漲

2020-02-05 07:36經濟日報 文／編譯劉忠勇

台積電ADR周二狂漲5%，較台北交易股價溢價拉大為6.6%。

台積電ADR漲5%，收在57.52美元，創下去年7月1日漲5.6%以來最大漲幅。費城半導體指數漲3.1%。

美股周二走高，標普500指數創去年8月以來最大單日漲幅，那斯達克指數改寫收盤新高，主因中國大陸央行出手穩市，緩解投資人對新型冠狀病毒疫情衝擊經濟的疑慮。

道瓊工業指數上漲407.82點或1.44%，報28,807.63點；標普500指數上漲48.67點或1.5%，報3,297.59點；那斯達克指數上漲194.57點或2.1%，報9,467.97點。

台灣加權股價指數昨天大漲201.00點收11,555.92點。台積電大漲3.2%，收325.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 73.79 +3.81 73.70 0.12

中華電 CHT 108.19 +0.62 108.00 0.17

台積電 TSM 346.49 +5.02 325.00 6.61

聯電 UMC 15.06 +2.04 15.20 -0.92

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電標普台股

延伸閱讀

全民權證／台積電 選逾90天

權證量能增 台積最熱門

終止連七賣 外資買超台積電6,327張

台股大漲逾200點 權證回神

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點

2020-02-05 06:59

特斯拉股價飆漲逾125% 沙烏地主權基金悔不當初

2020-02-05 08:19

OPEC+擬擴大減產...油價勁揚 估日減50萬桶產量

2020-02-05 00:35

避險貨幣日圓、瑞郎連貶兩天 陸採穩定措施讓市場放心

2020-02-05 08:34

抓住世代交替時機 開發金還要收購大中華區中小型企業

2020-02-05 08:28

道瓊指數大漲408點 大陸穩市措施緩解疫情疑慮

2020-02-05 07:13

陸廠停工 全球供應鏈變色

2020-02-05 01:06

景氣蒙塵…亞洲央行降息壓力增

2020-02-05 00:38

韓上月CPI升幅 14個月最大

2020-02-05 00:37

瑞銀、貝萊德喊買新興股

2020-02-05 00:36

外資撤離泰股 泰銖看貶

2020-02-05 00:36

富達、普信樂觀日股後市

2020-02-05 00:36

邊境市場抗跌 資金湧入

2020-02-05 00:36

買黃金避險...又熱了

2020-02-05 00:34

野火肆虐 澳洲杏仁產量有壓

2020-02-05 00:34

印度上月進口量 腰斬

2020-02-05 00:34

夏普營業利益 看增18%

2020-02-05 00:34

Sony二度調高全年獲利預測

2020-02-05 00:34

特斯拉股價 四年內上看7,000美元

2020-02-05 00:34

字母上季財報 不如預期

2020-02-05 00:34

特斯拉漲不停 馬斯克身價漲不停 連貝佐斯也望塵莫及

2020-02-05 00:18

2020全球名家瞭望／史賓塞：課徵財富稅的必要性

2020-02-05 00:07

大陸零件短缺 現代汽車南韓產線暫停

2020-02-04 23:57

全球半導體去年營收減12%

2020-02-04 23:33

美股開盤續漲 道瓊指數勁揚438點

2020-02-04 23:32

告別喪夫悲痛 臉書營運長宣布訂婚

2020-02-04 21:35

中國經濟若受武漢肺炎影響下滑 對「這一國」打擊最大

2020-02-04 19:34

武漢肺炎蔓延 日央行總裁：對經濟影響恐大於SARS

2020-02-04 18:43

彭博：多家蘋果供應商預定大陸廠10日全面復工

2020-02-04 17:51

否認洩露裸照 貝佐斯情婦胞弟控首富誹謗

2020-02-04 13:04

特斯拉股價漲不停 分析師稱有望衝上7,000美元

2020-02-04 08:59

受武漢疫情影響油價慘跌至逾一年新低 進入熊市

2020-02-04 08:53

美元走強 美國製造業數據強勁 英鎊暴跌破1.3關卡

2020-02-04 08:10

馬斯克為特斯拉AI團隊徵才：我不在乎你高中畢業沒

2020-02-04 07:42

伊爾艾朗專欄／全球經濟走到T字路口…

2020-02-04 01:38

彭博資訊專欄／新興市場陷入新的動盪

2020-02-03 00:00

法庭文件：空巴行賄復興航空 電郵談用藥量實為賄金

2020-02-02 12:15

任天堂財報財測 都黯淡

2020-01-30 23:31

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17
看更多

熱門文章

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

2020-02-04 11:00

建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

2020-02-04 21:31

中國經濟若受武漢肺炎影響下滑 對「這一國」打擊最大

2020-02-04 19:34

美女怪盜偷走3000萬日圓被逮 真實身分竟是AV女優

2020-02-04 18:27

風險胃納再起 美股早盤大漲逾400點

2020-02-04 23:00

專訪／一個生活在北京的武漢人心聲：好好的一個城市，現在跟死城一樣

2020-02-04 13:54

告別喪夫悲痛 臉書營運長宣布訂婚

2020-02-04 21:35

狠心砍下妻子頭顱！他「提頭上街」還唱歌 路人全嚇傻

2020-02-04 22:18

水電工夫10天洗一次澡… 嫩妻崩潰「臭到提離婚」

2020-02-04 20:45

特斯拉股價漲不停 分析師稱有望衝上7,000美元

2020-02-04 08:59

愛州初選結果川普壓倒性大勝 民主黨搞砸了

2020-02-05 00:37

陸客瘋狂掃貨 全球多國口罩搶購風潮未歇

2020-02-04 11:50

環保少女超有用？他用一張照片 讓室友乖乖做好垃圾分類

2020-02-04 19:55

「北歐模式」粉絲桑德斯 想改革美國成社會民主國

2020-02-04 10:32

美股開盤續漲 道瓊指數勁揚438點

2020-02-04 23:32

影／東非蝗蟲過境！一天可啃光3.5萬人份作物

2020-02-04 13:09

受武漢疫情影響油價慘跌至逾一年新低 進入熊市

2020-02-04 08:53

彭博：多家蘋果供應商預定大陸廠10日全面復工

2020-02-04 17:51

民主黨愛州初選計票凸槌 川普陣營批：史上最脫線災難

2020-02-04 14:47

2000年文物出土 日驚見古老文字

2020-02-04 20:41

陸廠停工 全球供應鏈變色

2020-02-05 01:06

人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點

2020-02-05 06:59

道瓊期指大漲逾300點

2020-02-04 20:29

習近平說應對「不足」 G7統整資源抗疫

2020-02-04 10:10

道瓊指數大漲408點 大陸穩市措施緩解疫情疑慮

2020-02-05 07:13

Nike率先發布預警：武漢肺炎對大陸營運將有重大影響

2020-02-05 07:30

美國敲定對壓低本幣匯率的國家 徵收反補貼稅的新規則

2020-02-04 12:19

印度偏方「牛糞療法」治武漢肺炎？ 網怒批：先被臭死

2020-02-04 17:20

烏克蘭曝光關鍵錄音 伊朗難逃墜機責任

2020-02-04 13:12

OPEC+擬擴大減產...油價勁揚 估日減50萬桶產量

2020-02-05 00:35

肯亞小學放學發生踩踏意外 14孩童喪命

2020-02-04 17:22

武漢肺炎蔓延 日央行總裁：對經濟影響恐大於SARS

2020-02-04 18:43

特斯拉漲不停 馬斯克身價漲不停 連貝佐斯也望塵莫及

2020-02-05 00:18

愛州民主黨初選延後宣布結果 桑德斯、布塔朱吉互有領先

2020-02-04 12:48

羽田機場新航線 低空飛行居民慌

2020-02-04 17:47

否認洩露裸照 貝佐斯情婦胞弟控首富誹謗

2020-02-04 13:04

碧昂絲全家唱國歌拒起立 保守派怒批「丟臉」

2020-02-04 15:02

美媒民調：川普與民主黨選將差距全面拉近

2020-02-04 13:45

景氣蒙塵…亞洲央行降息壓力增

2020-02-05 00:38

擅自帶「國防機密」赴中國 華裔工程師被捕

2020-02-04 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top