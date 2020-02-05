台積電ADR狂漲5%創七個月來最大漲幅 今開盤看漲

台積電ADR周二狂漲5%，較台北交易股價溢價拉大為6.6%。

台積電ADR漲5%，收在57.52美元，創下去年7月1日漲5.6%以來最大漲幅。費城半導體指數漲3.1%。

美股周二走高，標普500指數創去年8月以來最大單日漲幅，那斯達克指數改寫收盤新高，主因中國大陸央行出手穩市，緩解投資人對新型冠狀病毒疫情衝擊經濟的疑慮。

道瓊工業指數上漲407.82點或1.44%，報28,807.63點；標普500指數上漲48.67點或1.5%，報3,297.59點；那斯達克指數上漲194.57點或2.1%，報9,467.97點。

台灣加權股價指數昨天大漲201.00點收11,555.92點。台積電大漲3.2%，收325.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 73.79 +3.81 73.70 0.12

中華電 CHT 108.19 +0.62 108.00 0.17

台積電 TSM 346.49 +5.02 325.00 6.61

聯電 UMC 15.06 +2.04 15.20 -0.92

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價