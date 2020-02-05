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武漢肺炎防疫漏洞？新北居家檢疫3名失聯 市府動員急找人

道瓊指數大漲408點 大陸穩市措施緩解疫情疑慮

2020-02-05 07:13經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周二走高，標普500指數創去年8月以來最大單日漲幅，那斯達克指數周二觸及紀錄高點，也改寫收盤新高，主因中國大陸央行出手穩市，緩解投資人對新型冠狀病毒疫情衝擊經濟的疑慮。

道瓊工業指數上漲407.82點或1.44%，報28,807.63點；標普500指數上漲48.67點或1.5%，報3,297.59點；那斯達克指數上漲194.57點或2.1%，報9,467.97點。

大陸央行周一在公開市場創記錄單日逆回購操作投放1.2兆元人民幣之後，周二繼續充足供應流動性並操作逆回購投放資金5,000億元，累計投放流動性1.7兆元人民幣。

市場預期武漢肺炎疫情將在第1季對大陸和全球經濟活動造成短暫而嚴重的衝擊，但大陸央行的刺激措施令投資人的疑慮消退，認為球經濟可承受仍在擴散的疫情衝擊。

Ally Invest首席投資策略師Lindsey Bell表示：「歷史顯示，每當病毒引發任何形式的流行病或某種全球威脅時，市場將觸底。市場把目光投向新型冠狀病毒疫情之外的消息，投資人受中國大陸在金融部門的行動鼓舞。」

數據顯示，美國產商品的新訂單創近一年半以來最大增幅，受國防飛機需求強勁提振。

科技股上漲2.6%，領漲標普500指數各板塊。對中國曝險較大的晶片公司股價飆升，費城半導體指數飆漲3.1%。

電動大廠特斯拉股價延續進來的驚人漲勢，周二飆升13.7%。

Google母公司字母股價下跌2.5%，該公司假期購物季的營收不如預期，為五年來首見。

第4季財報季公布期已過半，Refinitiv IBES數據顯示，預期標普500指數成分股企業獲利將成長1.6%，2020年的獲利將成長8.7%。

Edward Jones投資策略師Nela Richardson表示：「第4季財報稍微令人失望，但市場一致預期企業獲利將開始成長。」

美股周二大幅上揚，中國大陸遏制武漢肺炎疫情和穩定市場措施緩解投資人疑慮。 路透
美股周二大幅上揚，中國大陸遏制武漢肺炎疫情和穩定市場措施緩解投資人疑慮。 路透
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疫情標普大陸央行

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