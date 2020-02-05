特斯拉漲不停 馬斯克身價不停漲 連貝佐斯也望塵莫及

由於亞馬遜（Amazon）股價1月表現強勁，為貝佐斯身家增加90億美元，讓他穩居世界首富寶座，且領先其他人有一段距離。然而，就連貝佐斯都比不上特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在2020年的美好開局。

彭博資訊報導，電動車製造商特斯拉3日股價大漲20%，至歷來新高的780美元，也寫下2013年以來單日最大增幅。特斯拉股價不到五周時間內飆漲86%，使馬斯克的身家增加135億美元，為彭博億萬富翁指數中財富膨脹最多者。

特斯拉股價4日繼續飆，午盤左右漲幅逾16%，每股已突破900美元大關。

馬斯克在2020年伊始是世界第35富有的人，目前他以410億美元的身家，排名上升至22位，優於科技巨擘戴爾（Michael Dell）、賭場大亨艾德森（Sheldon Adelson）和Nike共同創辦人奈特（Phil Knight）等人。

現年48歲的馬斯克，持有特斯拉五分之一的在外流通股，這構成他身家的一大部分。他另外握有太空公司SpaceX的多數股權，價值約146億元。

特斯拉股價自去年10月以來持續上漲，上月市值超越1,000億美元大關，若達到績效目標，可以讓馬斯克獲得薪酬協議中第一筆巨額獎勵。2月3日收盤時特斯拉市值升抵1,406億美元，只要再增加不到100億美元，馬斯克便能將第二筆薪酬獎勵放進口袋內。