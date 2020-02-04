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武漢肺炎疫情延燒 美國亞裔抱怨坐Uber、Lyft遭歧視

2020-02-04 18:50經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

在西雅圖一家微軟零售商店工作的亞裔艾瑞克‧韓（音譯）向CNBC表示，他3日叫Uber時，上車咳了一聲，而當天天氣很冷。司機立刻問他是否是中國人，他回答說不是。

司機說，艾瑞克咳嗽可能代表他罹患新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎），並降下窗戶。艾瑞克說：「我沒得武漢肺炎，我來自美國。」艾瑞克回想起司機回答：「隨你怎麼說。」

艾瑞克說，他不是一個容易被冒犯的人，因此並未生氣，只是暗笑並小聲地說「天啊，這真的發生了」。艾瑞克並未向Uber舉報這位駕駛。

艾瑞克還說，幾周前走在西雅圖市中心時，一群陌生人向他叫囂：「滾回你的家鄉」。

隨著武漢肺炎疫情蔓延，華裔也遭受更多的種族主義攻擊。Lyft及Uber這兩大叫車平台儘管努力制止歧視行為，但情況仍舊層出不窮。在一個逾12,000名Lyft和Uber司機組成的臉書社團中，一名成員指出，每天至少有五篇貼文提及武漢肺炎。該成員說，許多駕駛表示不想載亞裔乘客，且這麼做也不安全。

CNBC搜尋發現，有數十條推文提及叫車乘客和司機不願與亞洲人搭同一輛車。 許多推文於上周發布，正值媒體報導武漢肺炎在諸多國家出現確診案例，引起公眾恐慌之際。

莉莉安.王（音譯）2日在舊金山欲搭乘Lyft，駕駛也不願開門，直到另一位白人好友、CNBC影音製作人斯柯洛夫出現，才願意載客，還問她們是否來自中國。駕駛還說，他被告知要小心，也不願載有中國姓名的乘客。事後叫車的斯柯洛夫向Lyft舉報，並接到Lyft支援團隊來電，表示已將這名司機踢出平台。

芝加哥的安卓夏克1日上了一輛Lyft後，司機收到通知附近有兩名乘客想上車，但司機看到乘客姓李，明顯看似亞洲姓氏，便咕噥「希望他不會害我得武漢肺炎」。安卓夏克向Lyft舉報了這名駕駛。

倫敦的梅安‧韓（音譯）五天前與幾位韓國朋友叫Uber，擠上後座時司機揮手說不想載客，直到韓國友人表明「我們不是中國人」，駕駛態度才大轉變、願意載他們到目的地。

武漢肺炎疫情蔓延，美國亞裔連叫車也頻頻遭司機歧視。美聯社
武漢肺炎疫情蔓延，美國亞裔連叫車也頻頻遭司機歧視。美聯社
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武漢肺炎LyftUber

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