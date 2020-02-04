全球高風險企業急發債 元月垃圾債規模創25年新高

隨著企業試圖在低利率環境下鎖定融資成本，全球高風險企業在元月發行的新債創下新紀錄。

倫敦金融時報（FT）報導，年初的債券發行量通常非常龐大，因為企業希望盡可能籌集資金，供整年度使用；但根據Dealogic數據，今年的舉債規模高得不尋常。

數據顯示，從元旦至元月31日發行的新債達736億美元，寫下過去25年來單月新高，超過2017年3月創下708億美元的前高紀錄。B. Riley FBR首席全球策略師格蘭特（Mark Grant）說：「現在的環境仍是債務人的天堂。」但他認為，企業大舉發行高收益債（即垃圾債），意謂當前享有的超低借貸成本「即將步入終點」。

借貸成本在近幾個月驟降，部分原因是武漢肺炎爆發對經濟的連鎖效應，引發全球恐慌。美國10年期公債殖利率自元月初以來已下滑30個基點至1.5%，為四個月低點；全球負殖利率債券規模再度膨脹，自去年8月底的歷史高點17兆美元萎縮後，如今又回到14兆美元。

各國央行的表態也有助於抑制借貸成本。美國聯準會（Fed）主席鮑爾今年在首次政策會議上釋出鴿派訊號，表示他對當前低於2%目標的通膨水準不太滿意，讓交易員更加篤定美國聯準會（Fed）2020年不會只降息一次。

在這樣的背景下，投資人開始狂掃有較高收益的高風險資產。根據美國聯博資產管理公司（AllianceBernstein）的資料，2020年前四周湧進債券基金（特別是高風險債）的資金規模，創過去15年同期新高。