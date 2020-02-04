否認洩露裸照 貝佐斯情婦胞弟控首富誹謗

亞馬遜創辦人貝佐斯(右)女友羅倫‧桑切斯(左)的弟弟麥可控告貝佐斯誹謗。(美聯社) 分享 facebook

亞馬遜創辦人貝佐斯女友羅倫‧桑切斯(Lauren Sanchez)的弟弟麥可‧桑切斯(Michael Sanchez)日前控告貝佐斯誹謗，指控他與他的團隊提供記者錯誤消息，並否認曾向「國家詢問報」提供貝佐斯裸照。

麥可‧桑切斯在洛杉磯提出訴訟，表示因為貝佐斯誹謗，他失去客戶也遭到親友迴避。但他並未特別指明要求多少賠償金額。訴訟稱，貝佐斯與羅倫‧桑切斯於2017年開始外遇，當時，桑切斯的製作公司被貝佐斯太空探索公司雇用工作。根據起訴書，兩人接受一名墨西哥靈媒建議，保密戀情。

控訴指出，羅倫‧桑切斯於2018年與當時擔任她個人經理的弟弟麥可商量，洩漏外遇消息給八卦網站TMZ，以此來領先媒體並降低反彈。麥可‧桑切斯說，他建議妹妹不要如此動作，但在平息多名小報記者對此事的謠言後，他與「國家詢問報」達成了協議，其中，他同意證實這種關係的存在，條件是將協助他處理這起新聞事件安排，以及描繪外遇事件的方式。

就在國家詢問報去年初發表一篇有關這起外遇新聞之後，貝佐斯隨即在部落格發文，指控小報試圖用他發送給桑切斯的尷尬照片勒索他。貝佐斯還稱，詢問報與沙烏地阿拉伯關係緊密，其與他所擁有的「華盛頓郵報」立場分歧。在專欄作家與沙烏地評論家卡舒吉遇難後，華盛頓郵報曾對沙烏地阿拉伯政府提出嚴厲批評。

貝佐斯的律師指出，他的客戶將「很快」在法院解決與麥可的法律訴訟。羅倫‧桑切斯律師在聲明表示，家人因為這起新提出毫無根據且不真實的訴訟而受傷，期望哥哥找到平靜。

上月，兩名聯合國人權專家稱，貝佐斯手機iPhone可能被沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼王子駭客入侵。但聯合國專家並未將此事與詢問報連結在一起。專家呼籲，美國應對此事展開立即調查。

麥可‧桑切斯向貝佐斯與他的安全顧問狄貝克提出控訴，指恐他們向記者傳播錯誤訊息，稱他提供照片給小報。他說，從未擁有那些照片。