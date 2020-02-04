美國敲定對壓低本幣匯率的國家 徵收反補貼稅的新規則

美國商務部周一敲定一項新規則， 若認定貿易夥伴國刻意壓低本幣兌美元匯率，將實施反補貼稅，可能對象包括中國。

美中這全球最大經濟體簽署第一階段貿易協議幾周後，此舉可能給雙方貿易談判帶來新的麻煩。中方前一天才指責美國製造並散播對中國冠狀病毒疫情的恐慌。

路透分析，從理論上來說，即使美國財政部不再將中國認定為貨幣操縱國，視為為第一階段貿易協議的一環，但新規定仍將允許美國商務部對大陸徵收關稅。

美國商務部表示，整體上將依賴財政部的專業知識來確定貨幣匯率是否被低估，但是由於源於不同的法規，這兩者程序上可能做出不同的結論。草案於去年5月首次發布。

商務部表示，只會對得益於「可平衡補貼」（countervailable subsidies），且被美國國際貿易委員會裁定為損害美國產業的特定產品進口徵收反補貼稅。

商務部強調，該規則不會導致對來自特定國家的所有進口產品施加此類關稅，因為並非所有此類進口產品都會傷害美國產業。