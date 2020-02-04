特斯拉股價漲不停 分析師稱有望衝上7,000美元

特斯拉股價周一飆漲20%，市值增加逾230億美元；今年以來，一連串利多助特斯拉股價大幅上揚，22個交易日裡有15天收漲，周一收在每股780元紀錄高點。

上海超級工廠啟用、財報優異、交車量預期大幅增加等好消息，令特斯拉股價頻創新高，不受武漢肺炎的疑慮衝擊。今年1月，特斯拉股價累計上漲86%，市值超越福斯汽車；過去三天，特斯拉股價的漲幅，已超越該公司去年全年的26%漲幅。

Panasonic周一表示，與特斯拉合資的電池公司 ，上季已轉虧為盈，超前原本的預期一季，主因特斯拉的產量快速增加。

另外，特斯拉已與中國大陸電池製造商寧德時代新能源科技公司（Contemporary Amperex Technology）簽下兩年合約，進一步確保電池供應。

目前，特斯拉市值估為1,406億美元，成為全球第二大汽車公司，僅次於市值2,270億美元的豐田汽車。

Wedbush分析師Dan Ives預測特斯拉股價上看1,000美元，他表示：「上周的財報和財測讓特斯拉完成東山再起的故事，走出去年4月的黑暗時期。全球電動車需求的趨勢以顯著的動能邁入2020年，特斯拉則走在這股趨勢的最前方。」