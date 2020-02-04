親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

封閉式管理防疫！杭州市公告10項措施 喜事、串門都禁

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

特斯拉股價漲不停 分析師稱有望衝上7,000美元

2020-02-04 08:59經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

特斯拉股價周一飆漲20%，市值增加逾230億美元；今年以來，一連串利多助特斯拉股價大幅上揚，22個交易日裡有15天收漲，周一收在每股780元紀錄高點。

上海超級工廠啟用、財報優異、交車量預期大幅增加等好消息，令特斯拉股價頻創新高，不受武漢肺炎的疑慮衝擊。今年1月，特斯拉股價累計上漲86%，市值超越福斯汽車；過去三天，特斯拉股價的漲幅，已超越該公司去年全年的26%漲幅。

Panasonic周一表示，與特斯拉合資的電池公司 ，上季已轉虧為盈，超前原本的預期一季，主因特斯拉的產量快速增加。

另外，特斯拉已與中國大陸電池製造商寧德時代新能源科技公司（Contemporary Amperex Technology）簽下兩年合約，進一步確保電池供應。

目前，特斯拉市值估為1,406億美元，成為全球第二大汽車公司，僅次於市值2,270億美元的豐田汽車。

Wedbush分析師Dan Ives預測特斯拉股價上看1,000美元，他表示：「上周的財報和財測讓特斯拉完成東山再起的故事，走出去年4月的黑暗時期。全球電動車需求的趨勢以顯著的動能邁入2020年，特斯拉則走在這股趨勢的最前方。」

分析師紛紛調高特斯拉的目標價，ARK Investment Management分析師Catherine Wood表示，特斯拉的股價前仍被大幅低估，2024年時將漲至7,000美元。該公司預期，特斯拉的毛利率將上升至40%，約為目前水準的兩倍。

特斯拉股價持續飆漲，一名分析師預測該公司股價將在2024年漲至7,000美元。 ...
特斯拉股價持續飆漲，一名分析師預測該公司股價將在2024年漲至7,000美元。 路透
分享

特斯拉武漢肺炎

延伸閱讀

馬斯克為特斯拉AI團隊徵才：我不在乎你高中畢...

豐田、Panasonic 合攻車用電池

和大嘉義建廠 加碼加速

無人計程車隊將推出 通用、特斯拉、 Mobi...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

馬斯克為特斯拉AI團隊徵才：我不在乎你高中畢業沒

2020-02-04 07:42

受武漢疫情影響油價慘跌至逾一年新低 進入熊市

2020-02-04 08:53

美元走強 美國製造業數據強勁 英鎊暴跌破1.3關卡

2020-02-04 08:10

伊爾艾朗專欄／全球經濟走到T字路口…

2020-02-04 01:38

大陸被鎖國 全球經濟急凍

2020-02-04 01:06

歐亞製造業景氣好轉 卡關

2020-02-04 00:58

策略師降亞企獲利預估

2020-02-04 00:58

美國大選年 金融市場備戰

2020-02-04 00:58

南韓護出口 將砸3億美元

2020-02-04 00:56

紐西蘭禁陸客 觀光業受傷

2020-02-04 00:56

陸原油需求 估減20%

2020-02-04 00:56

豐田、Panasonic 合攻車用電池

2020-02-04 00:55

歐盟碳排新制 引爆油電混合車價格戰

2020-02-04 00:54

民主剛果 嚴管電動車電池原料鈷生產

2020-02-04 00:53

Spotify攻印度 壓不住地頭蛇

2020-02-04 00:53

全球知名品牌廣告支出 大增

2020-02-04 00:52

疫情首當其衝 亞洲PMI恐再降

2020-02-04 00:39

大陸需求減2成 油價恐跌破50美元

2020-02-04 00:28

美股開盤勁揚 道瓊指數上漲347點

2020-02-03 23:42

滬股開市大跌近8%市值蒸發12兆 亞股幾全倒

2020-02-03 19:51

疫情阻開工！日企憂業績與營運受衝擊　十日甚至難復工

2020-02-03 19:23

聞之色變的武漢肺炎 對全球經濟造成那些影響？

2020-02-03 14:54

37歲社會企業家逝世 生前狂造1萬就業機會助窮人翻身

2020-02-03 14:39

武漢肺炎疫情假消息四竄 社群網站紛防堵

2020-02-03 13:14

憂武漢肺炎疫情挫原油需求 OPEC集會阻油價頹勢

2020-02-03 10:40

武漢肺炎疫情衝擊 估第1季iPhone出貨減1成

2020-02-03 10:27

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-02-03 06:52

彭博資訊專欄／新興市場陷入新的動盪

2020-02-03 00:00

法庭文件：空巴行賄復興航空 電郵談用藥量實為賄金

2020-02-02 12:15

任天堂財報財測 都黯淡

2020-01-30 23:31

燒錢模式不管用 房產新創擴張腳步放緩

2020-01-28 22:17

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20
看更多

熱門文章

日防疫專家：武漢肺炎恐在日流行 奧運前難告終

2020-02-03 13:20

聞之色變的武漢肺炎 對全球經濟造成那些影響？

2020-02-03 14:54

如何安置撤回的僑民？法國最人性 隔離在濱海度假中心

2020-02-03 10:56

如何安置撤回的僑民？澳洲最狠 送耶誕島拘留中心

2020-02-03 11:16

為何全球疫情緊急 但部分東南亞國家不急？

2020-02-03 13:59

37歲社會企業家逝世 生前狂造1萬就業機會助窮人翻身

2020-02-03 14:39

今天一本書都沒賣出去…百年書店靠一則推文逆轉生意

2020-02-03 14:32

日本口永良部島火山噴發 噴煙高達7000公尺

2020-02-03 10:56

美股站穩跟腳 早盤跳漲300點

2020-02-03 23:21

路透：若鴻海陸廠因疫情停工到月中 將衝擊iPhone出貨

2020-02-04 06:42

馬斯克為特斯拉AI團隊徵才：我不在乎你高中畢業沒

2020-02-04 07:42

大陸被鎖國 全球經濟急凍

2020-02-04 01:06

脫歐漁權戰開打 英寸土不讓 和攸關國威的這4字有關

2020-02-03 11:00

美股反彈 道瓊上漲144點 武漢肺炎疫情疑慮稍獲緩解

2020-02-04 06:52

疫情阻開工！日企憂業績與營運受衝擊　十日甚至難復工

2020-02-03 19:23

哈利夫婦維安費用 7成加拿大人認為沒必要負擔

2020-02-03 16:10

如何安置撤僑？美國軍事基地房舍似旅館 可遠距工作

2020-02-03 11:29

撤僑費誰埋單？ 澳洲、日本爭議大

2020-02-03 13:11

首爾市政府：從武漢入境外籍人士 65名下落不明

2020-02-03 12:41

倫敦再傳恐攻 震撼假釋制度

2020-02-04 00:53

衝擊美大選3大事件 本周連3日登場

2020-02-03 23:35

還未談先開嗆！強生拒沿用歐規則　巴尼耶籲英公平貿易

2020-02-03 23:19

買下法拍屋 赫見前住戶39歲女陳屍

2020-02-03 17:06

土國200輛戰車入境 持續施壓敘利亞

2020-02-03 17:01

滬股開市大跌近8%市值蒸發12兆 亞股幾全倒

2020-02-03 19:51

憂武漢肺炎疫情挫原油需求 OPEC集會阻油價頹勢

2020-02-03 10:40

罵戰升溫！川普笑彭博矮子 被反罵「渾身是假的騙子」

2020-02-03 17:09

川普說美已控制住肺炎疫情 願助中國但未獲回應

2020-02-03 11:33

伊爾艾朗專欄／全球經濟走到T字路口…

2020-02-04 01:38

土耳其報復攻擊敘利亞 艾爾段：勿測試決心

2020-02-03 17:27

中駐馬來西亞領事館收可疑紙箱 引爆後竟是口罩

2020-02-03 13:47

呼籲紐西蘭與台灣建交 連署獲6萬5630人支持

2020-02-03 19:52

受武漢疫情影響油價慘跌至逾一年新低 進入熊市

2020-02-04 08:53

陸股殺聲震天之際 美股期指吹起反攻號角

2020-02-03 11:18

知名經紀誠實說！房屋難賣 因為5件事犯錯

2020-02-03 17:07

歐亞製造業景氣好轉 卡關

2020-02-04 00:58

美元走強 美國製造業數據強勁 英鎊暴跌破1.3關卡

2020-02-04 08:10

影／護蝶被殺！墨西哥2專家接連遇害 疑山老鼠下毒手

2020-02-03 13:48

武漢肺炎疫情升溫 越南將自中國撤僑

2020-02-03 12:32

特斯拉股價漲不停 分析師稱有望衝上7,000美元

2020-02-04 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top