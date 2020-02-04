武漢病毒影響需求 油價一度跌破50美元、金價下跌1%

黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,576.77美元。美國黃金期貨下跌0.3%，報每英兩1,582.40美元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

油價周一跌至逾一年低點，因新型冠狀病毒疫情爆發抑制中國大陸需求；金價下滑，因美股反彈，且疫情可能損害世界最大黃金買家中國大陸對實體黃金的需求。

布蘭特原油期貨收跌2.17美元或3.8%，結算價報每桶54.45美元，為去年1月以來最低。西德州原油期貨下跌1.45美元或2.81%，結算價報每桶50.11美元，盤中觸及去年1月來最低的49.91美元。

據悉，受新型冠狀病毒疫情影響，中國大陸的石油需求已驟降20%。Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「我們從未見過規模這麼大、這麼迅速打擊需求的事件。」

知情人士表示，石油輸出國組織（OPEC）及其夥伴國正考慮將石油日產量再削減50萬桶，因冠狀病毒疫情對石油需求造成衝擊。另一個選項則是沙烏地阿拉伯暫時把日產量減少100萬桶，以刺激油市。

評級機構惠譽周一表示，疫情可能使全球油市供過於求，若疫情持續數月，OPEC+或需要進一步減產。

花旗下調對今年前三季的油價預測，因新型冠狀病毒疫情對全球原油市場的影響，看似比最初預想嚴重許多。

金價周一下跌，因美元走強，投資者轉向風險較高的資產。美元上漲，令黃金對持有其他貨幣的人來說更昂貴。

黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,576.77美元。美國黃金期貨下跌0.3%，報每英兩1,582.40美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「中國大陸一直在採取措施確保疫情得到控制，在一定程度上提振了市場人氣，使美元上漲，股市反彈，投資人可能會獲利了結。」