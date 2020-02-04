台積電ADR隨費半反彈 溢價拉大

台積電ADR周一漲1.5%，較台北交易股價溢價拉大為5.2%。

台積電ADR跌3.3%，收在53.94美元。費城半導體指數漲1.2%。

美股周一反彈，因科技股和美國製造業活動意外強勁，且投資人預期對新型冠狀病毒的遏制將最大程度減少美國經濟所受衝擊。

道瓊工業指數上漲143.78點，漲幅0.5%，漲至28,399.81點；標普500指數上漲23.4點，漲幅0.7%，報3,248.92點；那斯達克指數上漲122.47點，漲幅1.3%，報9,273.40點。

台灣加權股價指數昨天下跌140.18點收11,354.94點。台積電跌1.6%，收315.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 71.41 -0.42 72.80 -1.91

中華電 CHT 108.02 -0.17 108.00 0.02

台積電 TSM 331.45 +1.54 315.00 5.22

聯電 UMC 14.83 +1.24 15.00 -1.16

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價