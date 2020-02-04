美股反彈 道瓊上漲144點 武漢肺炎疫情疑慮稍獲緩解

美股周一反彈，因科技股和美國製造業活動意外強勁，且投資人預期對新型冠狀病毒的遏制將最大程度減少美國經濟所受衝擊。

道瓊工業指數上漲143.78點或0.51%，漲至28,399.81點；標普500指數上漲23.4點或0.73%報3,248.92點；那斯達克指數上漲122.47點或1.34%，報9,273.40點。

美股上周寫下六個月來最大單周跌幅，因市場擔心武漢肺炎疫情將持續傷害經濟。不過，中國大陸推出刺激措施，且美國製造業數據優於預期，推升美股上揚。

美國供應管理協會（ISM）數據顯示，美國製造業活動在連續五個月萎縮後，1月反彈。

State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示：「市場關注的不只是冠狀病毒的潛在負面影響，從歷史上看，這些事件已被證明是買入機會，投資人可能在某種程度上對疫情的進展感到放心。」

微軟股價上漲2.4%，推動標普500科技股上漲1.3%。

Google母公司字母一度上漲3.5%，但財報公布後，盤後股價下跌，回吐當日漲幅。

能源股下跌1.3%，因原油價格走低。

投資人關注一系列美國政治事件，民主黨總統候選人初選周一在愛荷華州拉開序幕。美國參議院定於周三就總統川普彈劾案投票，外界普遍預料共和黨占多數席次的參議院將宣判總統無罪。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示：「彈劾案造成的不確定性，看來將在本周結束。」

電動車大廠特斯拉飆漲19.9%，因Panasonic公布與特斯拉的美國電池事業首次實現獲利。

生技製藥公司吉利德（Gilead Sciences）股價上漲5.0%，該公司表示，已提供抗病毒藥物Remdesivir，進行人體臨床試驗，測試對抗致命新型冠狀病毒的療效。Remdesivir原本是治療伊波拉和SARS等冠狀病毒的實驗性藥物。

Nike上漲3.1%，摩根大通分析師將該公司股票列入追蹤名單，並調升目標價。